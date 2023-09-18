18 сентября 2023

После смертельной экскурсии в Москве власти придумали способ обезопасить туристов

В Минэкономразвития назначили ответственных за аттестацию гидов-экстремалов
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по реке Малаховке. Подземный Екатеринбург. Екатеринбург, коллектор, экстрим, тоннель, канализация, хобби, подземная река, подземелье, диггеры, река малаховка
За аттестацией гидов-экстремалов будут следить опытные сотрудники спортивных федераций, сообщили в Минэкономразвития Фото:
новость из сюжета
Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

Гиды, проводящих экскурсии по пещерам, горным рекам и в подводных погружениях, будут проходить аттестацию под руководством сотрудников Федерации спортивного туризма, Федерации альпинизма и Федерации подводного спорта. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

«Среди так называемых сложных маршрутов — естественные пещеры, горные реки, длинные пешие маршруты, горы, подводные погружения. Аттестацией проводников в зависимости от маршрута займутся Федерация спортивного туризма, Федерация альпинизма и Федерация подводного спорта», — передает сообщение ведомства газета «Известия».

В конце августа группа диггеров была затоплена сильным ливнем во время экскурсии по коллекторам в Москве. В результате происшествия вся группа из восьми человек погибла. Следствие уже нашло всех подозреваемых в гибели диггеров. Главу IT-компании Александра Кима, который организовал подземную экскурсию по столице, арестовали. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.

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Гиды, проводящих экскурсии по пещерам, горным рекам и в подводных погружениях, будут проходить аттестацию под руководством сотрудников Федерации спортивного туризма, Федерации альпинизма и Федерации подводного спорта. Об этом сообщили в Минэкономразвития. «Среди так называемых сложных маршрутов — естественные пещеры, горные реки, длинные пешие маршруты, горы, подводные погружения. Аттестацией проводников в зависимости от маршрута займутся Федерация спортивного туризма, Федерация альпинизма и Федерация подводного спорта», — передает сообщение ведомства газета «Известия». В конце августа группа диггеров была затоплена сильным ливнем во время экскурсии по коллекторам в Москве. В результате происшествия вся группа из восьми человек погибла. Следствие уже нашло всех подозреваемых в гибели диггеров. Главу IT-компании Александра Кима, который организовал подземную экскурсию по столице, арестовали. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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