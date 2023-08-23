«Коммерсант»: все подозреваемые в гибели восьми диггеров установлены

23 августа 2023 в 05:59 Размер текста - 17 +

Группы из восьми диггеров затопило ливнем в коллекторах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России установили личности всех подозреваемых организации экскурсии по подземным лабиринтам Москвы, в которой погибло восемь человек. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «Фигурантами резонансного дела стали организатор подземных приключений Никита Дубас и успевший скрыться от следствия гендиректор ООО „Авангард“ Александр Лазовский», — говорится в материале. Также ранее был задержан еще один подозреваемый — генеральный директор турфирмы «Спутник» Александр Ким. Группа диггеров была затоплена сильным ливнем во время экскурсии по коллекторам в Москве. На следующей день стало известно, что группа из восьми человек погибла. Позднее был опубликован список погибших диггеров. URA.RU собрало все, что известно об инциденте в отдельный сюжет.

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России установили личности всех подозреваемых организации экскурсии по подземным лабиринтам Москвы, в которой погибло восемь человек. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «Фигурантами резонансного дела стали организатор подземных приключений Никита Дубас и успевший скрыться от следствия гендиректор ООО „Авангард“ Александр Лазовский», — говорится в материале. Также ранее был задержан еще один подозреваемый — генеральный директор турфирмы «Спутник» Александр Ким. Группа диггеров была затоплена сильным ливнем во время экскурсии по коллекторам в Москве. На следующей день стало известно, что группа из восьми человек погибла. Позднее был опубликован список погибших диггеров. URA.RU собрало все, что известно об инциденте в отдельный сюжет.