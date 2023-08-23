«Коммерсант»: все подозреваемые в гибели восьми диггеров установлены

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Группы из восьми диггеров затопило ливнем в коллекторах Фото:
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Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России установили личности всех подозреваемых организации экскурсии по подземным лабиринтам Москвы, в которой погибло восемь человек. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«Фигурантами резонансного дела стали организатор подземных приключений Никита Дубас и успевший скрыться от следствия гендиректор ООО „Авангард“ Александр Лазовский», — говорится в материале. Также ранее был задержан еще один подозреваемый — генеральный директор турфирмы «Спутник» Александр Ким.

Группа диггеров была затоплена сильным ливнем во время экскурсии по коллекторам в Москве. На следующей день стало известно, что группа из восьми человек погибла. Позднее был опубликован список погибших диггеров. URA.RU собрало все, что известно об инциденте в отдельный сюжет.

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Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России установили личности всех подозреваемых организации экскурсии по подземным лабиринтам Москвы, в которой погибло восемь человек. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «Фигурантами резонансного дела стали организатор подземных приключений Никита Дубас и успевший скрыться от следствия гендиректор ООО „Авангард“ Александр Лазовский», — говорится в материале. Также ранее был задержан еще один подозреваемый — генеральный директор турфирмы «Спутник» Александр Ким. Группа диггеров была затоплена сильным ливнем во время экскурсии по коллекторам в Москве. На следующей день стало известно, что группа из восьми человек погибла. Позднее был опубликован список погибших диггеров. URA.RU собрало все, что известно об инциденте в отдельный сюжет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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