23 августа 2023

Суд в Москве арестовал главу IT-компании из-за смертельной экскурсии в коллекторе

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Александр Ким арестован судом на два месяца Фото:
новость из сюжета
Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу IT-компании Александра Кима, который организовал подземную экскурсию по столице. В результате ЧП погибло восемь человек.

«Ходатайство следователя поддерживает», — огласила решение судья Зорина, передает РИА Новости. Обвиняемый арестован на два месяца.

Ранее 21 августа из Москвы-реки выловили несколько трупов. Погибшие принимали участие в подземной экскурсии по коллекторам вместе с диггерами. Причиной смерти послужил сильный ливень, который затопил подземные помещения.

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу IT-компании Александра Кима, который организовал подземную экскурсию по столице. В результате ЧП погибло восемь человек. «Ходатайство следователя поддерживает», — огласила решение судья Зорина, передает РИА Новости. Обвиняемый арестован на два месяца. Ранее 21 августа из Москвы-реки выловили несколько трупов. Погибшие принимали участие в подземной экскурсии по коллекторам вместе с диггерами. Причиной смерти послужил сильный ливень, который затопил подземные помещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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