Суд в Москве арестовал главу IT-компании из-за смертельной экскурсии в коллекторе

Александр Ким арестован судом на два месяца
новость из сюжетаЛивень утопил группу диггеров в московском коллекторе
Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу IT-компании Александра Кима, который организовал подземную экскурсию по столице. В результате ЧП погибло восемь человек.
«Ходатайство следователя поддерживает», — огласила решение судья Зорина, передает РИА Новости. Обвиняемый арестован на два месяца.
Ранее 21 августа из Москвы-реки выловили несколько трупов. Погибшие принимали участие в подземной экскурсии по коллекторам вместе с диггерами. Причиной смерти послужил сильный ливень, который затопил подземные помещения.
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