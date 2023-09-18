Российские бренды нашли способ затормозить рост цен на одежду

19 сентября 2023 в 04:41 Размер текста - 17 +

Швейные фабрики в СНГ по сравнению с китайскими производят одежду в более короткие сроки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российские производители одежды начали сотрудничать с фабриками в странах СНГ. Ожидается, что это решение поможет уменьшить себестоимость одежды и положительно отразится на конечной цене для потребителя. «Компании „Снежная королева“, Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela), I Am Studio начали шить одежду в странах СНГ: Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и других. <…> При таком переносе производства одежда российских марок может даже подешеветь», — сообщают «Известия». Ранее коллекции в основном производились на фабриках в Китае. Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс считает, что фабрики СНГ имеют ряд преимуществ. Среди которых: технологически развитые фабрики, быстрые сроки производства, ускоренная логистика. Наличие субсидий позволяет сократить себестоимость производства. Она ниже на 20-30%, чем в Турции и Китае. Заказы в странах СНГ можно оплатить в рублях. Также действуют льготные таможенные условия, которые позволяют ввозить продукцию на территорию РФ без пошлин или по сниженным тарифам. Все эти факторы позволят ритейлерам снизить цены на произведенную там одежду.

Российские производители одежды начали сотрудничать с фабриками в странах СНГ. Ожидается, что это решение поможет уменьшить себестоимость одежды и положительно отразится на конечной цене для потребителя. «Компании „Снежная королева“, Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela), I Am Studio начали шить одежду в странах СНГ: Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и других. <…> При таком переносе производства одежда российских марок может даже подешеветь», — сообщают «Известия». Ранее коллекции в основном производились на фабриках в Китае. Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс считает, что фабрики СНГ имеют ряд преимуществ. Среди которых: технологически развитые фабрики, быстрые сроки производства, ускоренная логистика. Наличие субсидий позволяет сократить себестоимость производства. Она ниже на 20-30%, чем в Турции и Китае. Заказы в странах СНГ можно оплатить в рублях. Также действуют льготные таможенные условия, которые позволяют ввозить продукцию на территорию РФ без пошлин или по сниженным тарифам. Все эти факторы позволят ритейлерам снизить цены на произведенную там одежду.