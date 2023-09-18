18 сентября 2023

В Екатеринбурге 15-летний подросток выстрелил в голову сверстнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пистолет, оружие, угроза, самооборона, опасность, рука с пистолетом
Подростки стреляли по банкам возле больницы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 15-летний подросток случайно выстрелил в голову своему сверстнику из пневматического пистолета, пишут в соцсетях. Пострадавший попал в больницу, где ему извлекли пулю из головы.

«Подросток из Екатеринбурга выстрелил в голову другу из пневмата, купленного на маркетплейсе. 15-летний парень попал в больницу, пулю извлекли», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Подростки купили два пистолета на Wildberries, они стреляли по жестяным банкам возле детской больницы. Один из мальчиков решил покрутить пистолет за скобу, из ствола вылетела пуля и попала в голову его товарищу. Подростки учатся в лицее №12. Их поставили на учет. Силовики забрали оружие и пять газовых баллончиков для пистолетов.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU подтвердили информацию и сообщили, что подросток серьезных травм не получил. «Участники инцидента установлены. Мальчики ранее на учете не состояли. Травмы подросток получил по неосторожности. Сотрудники ПДН продолжают проверку по данному факту», — пояснили в ведомстве.

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В Екатеринбурге 15-летний подросток случайно выстрелил в голову своему сверстнику из пневматического пистолета, пишут в соцсетях. Пострадавший попал в больницу, где ему извлекли пулю из головы. «Подросток из Екатеринбурга выстрелил в голову другу из пневмата, купленного на маркетплейсе. 15-летний парень попал в больницу, пулю извлекли», — пишет telegram-канал Ural Mash. Подростки купили два пистолета на Wildberries, они стреляли по жестяным банкам возле детской больницы. Один из мальчиков решил покрутить пистолет за скобу, из ствола вылетела пуля и попала в голову его товарищу. Подростки учатся в лицее №12. Их поставили на учет. Силовики забрали оружие и пять газовых баллончиков для пистолетов. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU подтвердили информацию и сообщили, что подросток серьезных травм не получил. «Участники инцидента установлены. Мальчики ранее на учете не состояли. Травмы подросток получил по неосторожности. Сотрудники ПДН продолжают проверку по данному факту», — пояснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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