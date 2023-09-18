В Екатеринбурге 15-летний подросток выстрелил в голову сверстнику

В Екатеринбурге 15-летний подросток случайно выстрелил в голову своему сверстнику из пневматического пистолета, пишут в соцсетях. Пострадавший попал в больницу, где ему извлекли пулю из головы.
«Подросток из Екатеринбурга выстрелил в голову другу из пневмата, купленного на маркетплейсе. 15-летний парень попал в больницу, пулю извлекли», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Подростки купили два пистолета на Wildberries, они стреляли по жестяным банкам возле детской больницы. Один из мальчиков решил покрутить пистолет за скобу, из ствола вылетела пуля и попала в голову его товарищу. Подростки учатся в лицее №12. Их поставили на учет. Силовики забрали оружие и пять газовых баллончиков для пистолетов.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU подтвердили информацию и сообщили, что подросток серьезных травм не получил. «Участники инцидента установлены. Мальчики ранее на учете не состояли. Травмы подросток получил по неосторожности. Сотрудники ПДН продолжают проверку по данному факту», — пояснили в ведомстве.
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