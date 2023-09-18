В Сургутском театре состоится премьера спектакля «Сахарный ребенок»

Премьера спектакля «Сахарный ребенок» состоится осенью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургутском музыкально-драматическом театре к премьере готовится новый спектакль об истории героини, сосланной в детстве в Киргизию. Драма получила одноименное название документальной повести Ольги Громовой «Сахарный ребенок». Спектакль претендует на главную премьеру сезона, сообщили URA.RU в пресс-службе театра.

«У спектакля „Сахарный ребенок“ есть все шансы стать главной премьерой этого творческого сезона. Спектакль ориентирован преимущественно на молодежь, история про „Сахарного ребенка“ не только общественно полезна, но и близка к нашему времени», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе.

Премьера «Сахарного ребенка» состоится осенью. Спектакль расскажет зрителям историю о жизни героини — дочери «врага народа», сосланной в Киргизию в 5-летнем возрасте. Главную роль исполнит Елизавета Слепцова, которая появлялась на сцене Сургутского театра в образе Татьяны Лариной в постановке «Онегин». «Над премьерой работает постановочная команда из разных российских театров. Спектакль ставит Иван Миневцев, главный режиссер Челябинского молодежного театра», — добавили в пресс-службе.



Осенью в других театрах ХМАО также запланирован ряд премьер. В театре Сургутского госуниверситета покажут спектакль «Танго на шестерых, а в Ханты-Мансийском КДЦ «Октябрь» — постановку «Мастер и Маргарита». Кроме того, в городском драматическом театре Нижневартовска состоится премьерный показ »…До лампочки».

Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутский музыкально-драматический театр приедет с гастролями в Дагестан. Спектакли покажут на сцене Лезгинского театра в Дербенте.

В Сургутском музыкально-драматическом театре показали эскизы декораций и костюмов к спектаклю «Сахарный ребенок» Фото: Даниэлла Бершанская