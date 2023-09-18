Подростком, выстрелившим в голову ровеснику, заинтересовались свердловские следователи

Свердловские следователи проверят подростка, выстрелившего в ровесника

19 сентября 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Следователи хотят выяснить, как пистолет мог оказаться у подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи заинтересовались 15-летним подростком из Екатеринбурга, который случайно выстрелил в голову своему сверстнику из пневматического пистолета. Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области. «Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка сообщения о причинении телесных повреждений 15-летнему подростку в результате стрельбы из пневматического пистолета его сверстником», — завили в ведомстве. У следователей есть информация, что выстрел был сделан по неосторожности. Сейчас ведомство занимается выяснением всех обстоятельств инцидента. Идет опрос подростков, установление степени тяжести травмы пострадавшего и выяснение обстоятельств, при которых у подростков оказался пневматический пистолет. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 15-летний подросток выстрелил в голову сверстнику. Подростки купили два пистолета на маркетплейсе Wildberries и стреляли по жестяным банкам возле детской больницы. Один из мальчиков решил покрутить пистолет за скобу, из ствола вылетела пуля и попала в голову его товарищу.

Следователи заинтересовались 15-летним подростком из Екатеринбурга, который случайно выстрелил в голову своему сверстнику из пневматического пистолета. Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области. «Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка сообщения о причинении телесных повреждений 15-летнему подростку в результате стрельбы из пневматического пистолета его сверстником», — завили в ведомстве. У следователей есть информация, что выстрел был сделан по неосторожности. Сейчас ведомство занимается выяснением всех обстоятельств инцидента. Идет опрос подростков, установление степени тяжести травмы пострадавшего и выяснение обстоятельств, при которых у подростков оказался пневматический пистолет. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 15-летний подросток выстрелил в голову сверстнику. Подростки купили два пистолета на маркетплейсе Wildberries и стреляли по жестяным банкам возле детской больницы. Один из мальчиков решил покрутить пистолет за скобу, из ствола вылетела пуля и попала в голову его товарищу.