18 сентября 2023

Подростком, выстрелившим в голову ровеснику, заинтересовались свердловские следователи

Свердловские следователи проверят подростка, выстрелившего в ровесника
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Следователи хотят выяснить, как пистолет мог оказаться у подростков Фото:

Следователи заинтересовались 15-летним подростком из Екатеринбурга, который случайно выстрелил в голову своему сверстнику из пневматического пистолета. Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области.

«Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка сообщения о причинении телесных повреждений 15-летнему подростку в результате стрельбы из пневматического пистолета его сверстником», — завили в ведомстве. У следователей есть информация, что выстрел был сделан по неосторожности.

Сейчас ведомство занимается выяснением всех обстоятельств инцидента. Идет опрос подростков, установление степени тяжести травмы пострадавшего и выяснение обстоятельств, при которых у подростков оказался пневматический пистолет.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 15-летний подросток выстрелил в голову сверстнику. Подростки купили два пистолета на маркетплейсе Wildberries и стреляли по жестяным банкам возле детской больницы. Один из мальчиков решил покрутить пистолет за скобу, из ствола вылетела пуля и попала в голову его товарищу.

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Следователи заинтересовались 15-летним подростком из Екатеринбурга, который случайно выстрелил в голову своему сверстнику из пневматического пистолета. Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области. «Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка сообщения о причинении телесных повреждений 15-летнему подростку в результате стрельбы из пневматического пистолета его сверстником», — завили в ведомстве. У следователей есть информация, что выстрел был сделан по неосторожности. Сейчас ведомство занимается выяснением всех обстоятельств инцидента. Идет опрос подростков, установление степени тяжести травмы пострадавшего и выяснение обстоятельств, при которых у подростков оказался пневматический пистолет. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 15-летний подросток выстрелил в голову сверстнику. Подростки купили два пистолета на маркетплейсе Wildberries и стреляли по жестяным банкам возле детской больницы. Один из мальчиков решил покрутить пистолет за скобу, из ствола вылетела пуля и попала в голову его товарищу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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