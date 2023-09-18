В Курганской области бабье лето прервут заморозки

19 сентября 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

В регионе похолодает до -2 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области ночью 21 сентября похолодает до -2 градусов. При этом дневная температура воздуха в регионе превысит 20 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области 21.09.2023. Температура воздуха, ночь: +2,+7 градусов, местами заморозки до -2 градусов», — указано на сайте. По данным синоптиков, днем 21 сентября может потеплеть до 21 градуса. 22 сентября в регионе ожидается небольшой дождь. 20 сентября, по прогнозу синоптиков, ночью пройдет кратковременный дождь. В этот день скорость порывов ветра может достичь 13 метров в секунду. 21 и 22 сентября максимальная скорость ветра составит 8 и 9 метров в секунду соответственно.

В Курганской области ночью 21 сентября похолодает до -2 градусов. При этом дневная температура воздуха в регионе превысит 20 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области 21.09.2023. Температура воздуха, ночь: +2,+7 градусов, местами заморозки до -2 градусов», — указано на сайте. По данным синоптиков, днем 21 сентября может потеплеть до 21 градуса. 22 сентября в регионе ожидается небольшой дождь. 20 сентября, по прогнозу синоптиков, ночью пройдет кратковременный дождь. В этот день скорость порывов ветра может достичь 13 метров в секунду. 21 и 22 сентября максимальная скорость ветра составит 8 и 9 метров в секунду соответственно.