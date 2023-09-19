Генконсул Киргизии в Екатеринбурге освобожден от должности

Бийбосунов работал в Екатеринбурге с 2019 года
Генеральный консул Киргизии в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов освобожден от своей должности. Соответсвующий указ подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.
«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Бийбосунов Руслан Мелсович освобожден от должности Генерального консула Кыргызской Республики в Екатеринбурге», — информация появилась на сайте. Указ подписан 18 сентября.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.