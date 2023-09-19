Генконсул Киргизии в Екатеринбурге освобожден от должности

Генконсул Киргизии в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов освобожден от должности
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Круглый стол в СКБ-Контуре с консулами. Екатеринбург , бийбосунов руслан
Бийбосунов работал в Екатеринбурге с 2019 года Фото:

Генеральный консул Киргизии в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов освобожден от своей должности. Соответсвующий указ подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Бийбосунов Руслан Мелсович освобожден от должности Генерального консула Кыргызской Республики в Екатеринбурге», — информация появилась на сайте. Указ подписан 18 сентября.

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Генеральный консул Киргизии в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов освобожден от своей должности. Соответсвующий указ подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. «Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Бийбосунов Руслан Мелсович освобожден от должности Генерального консула Кыргызской Республики в Екатеринбурге», — информация появилась на сайте. Указ подписан 18 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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