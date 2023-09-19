Шойгу назвал Иран стратегическим партнером России

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу назвал Иран стратегическим партнером на Ближнем Востоке Фото:

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с Ираном. Шойгу и начальник генштаба вооруженных сил ИРИ Мохаммад Багери обсудили актуальные вопросы военного двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Считаю нашу встречу очередным шагом к укреплению стратегического партнерства России и Ирана. Сегодня у нас есть возможность подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества», — заявил Сергей Шойгу. По его оценке, российско-иранские отношения в военной сфере развиваются достаточно позитивно и динамично. Шойгу подчеркнул, что «Иран — стратегический партнер России на Ближнем Востоке». А также, по его словам, в «последнее время значительно возросла интенсивность встреч, как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств».

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу посетит Исламскую Республику Иран (ИРА) для переговоров по поводу обороны. Отмечалось, что стороны должны обсудить развитие событий в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере.

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Начальник генштаба вооруженных сил ИРИ Мохаммад Багери и Сергей Шойгу встретились для переговоров по двустороннему военному сотрудничеству
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Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с Ираном. Шойгу и начальник генштаба вооруженных сил ИРИ Мохаммад Багери обсудили актуальные вопросы военного двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Министерство обороны России. «Считаю нашу встречу очередным шагом к укреплению стратегического партнерства России и Ирана. Сегодня у нас есть возможность подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества», — заявил Сергей Шойгу. По его оценке, российско-иранские отношения в военной сфере развиваются достаточно позитивно и динамично. Шойгу подчеркнул, что «Иран — стратегический партнер России на Ближнем Востоке». А также, по его словам, в «последнее время значительно возросла интенсивность встреч, как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств». Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу посетит Исламскую Республику Иран (ИРА) для переговоров по поводу обороны. Отмечалось, что стороны должны обсудить развитие событий в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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