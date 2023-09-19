Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Карабахе

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Нато.вооружение. техника. stock, stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Эрдоган заявил, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Также, по его словам, Анкара поддерживает военную операцию Баку в регионе. Свою позицию он высказал во время выступления на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы изначально говорили, что в этой войне не будет выигравших и проигравших. Турция постоянно призывала стороны сесть за стол переговоров. Мы будем все активнее продолжать наши усилия по прекращению войны посредством дипломатии и диалога на основе независимости и территориальной целостности Украины. Мы готовы оказать любое содействие, сделать шаги для этого», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что «Карабах — это территория Азербайджана. Навязывание какого-либо иного статуса никогда не будет принято». Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция поддерживает шаги Азербайджана насчет защиты своей территории. При этом он подчеркнул, что главной целью операции в Карабахе должно быть мирное проживание, дополняет MK.RU.

Ранее сообщалось, что армия Азербайджана в нескольких местах прорвала линию соприкосновения в Нагорном Карабахе. По заявлению помощника президента страны по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева, «азербайджанские войска будут реализовать свои стратегические цели».

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Также, по его словам, Анкара поддерживает военную операцию Баку в регионе. Свою позицию он высказал во время выступления на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Мы изначально говорили, что в этой войне не будет выигравших и проигравших. Турция постоянно призывала стороны сесть за стол переговоров. Мы будем все активнее продолжать наши усилия по прекращению войны посредством дипломатии и диалога на основе независимости и территориальной целостности Украины. Мы готовы оказать любое содействие, сделать шаги для этого», — сказал Эрдоган. Турецкий лидер подчеркнул, что «Карабах — это территория Азербайджана. Навязывание какого-либо иного статуса никогда не будет принято». Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция поддерживает шаги Азербайджана насчет защиты своей территории. При этом он подчеркнул, что главной целью операции в Карабахе должно быть мирное проживание, дополняет MK.RU. Ранее сообщалось, что армия Азербайджана в нескольких местах прорвала линию соприкосновения в Нагорном Карабахе. По заявлению помощника президента страны по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева, «азербайджанские войска будут реализовать свои стратегические цели».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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