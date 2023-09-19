Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Также, по его словам, Анкара поддерживает военную операцию Баку в регионе. Свою позицию он высказал во время выступления на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Мы изначально говорили, что в этой войне не будет выигравших и проигравших. Турция постоянно призывала стороны сесть за стол переговоров. Мы будем все активнее продолжать наши усилия по прекращению войны посредством дипломатии и диалога на основе независимости и территориальной целостности Украины. Мы готовы оказать любое содействие, сделать шаги для этого», —
Турецкий лидер подчеркнул, что «Карабах — это территория Азербайджана. Навязывание какого-либо иного статуса никогда не будет принято». Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция поддерживает шаги Азербайджана насчет защиты своей территории. При этом он подчеркнул, что главной целью операции в Карабахе должно быть мирное проживание, дополняет
Ранее сообщалось, что армия Азербайджана в нескольких местах прорвала линию соприкосновения в Нагорном Карабахе. По заявлению помощника президента страны по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева, «азербайджанские войска будут реализовать свои стратегические цели».
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