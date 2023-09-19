Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Карабахе

19 сентября 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Эрдоган заявил, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Также, по его словам, Анкара поддерживает военную операцию Баку в регионе. Свою позицию он высказал во время выступления на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Мы изначально говорили, что в этой войне не будет выигравших и проигравших. Турция постоянно призывала стороны сесть за стол переговоров. Мы будем все активнее продолжать наши усилия по прекращению войны посредством дипломатии и диалога на основе независимости и территориальной целостности Украины. Мы готовы оказать любое содействие, сделать шаги для этого», — сказал Эрдоган. Турецкий лидер подчеркнул, что «Карабах — это территория Азербайджана. Навязывание какого-либо иного статуса никогда не будет принято». Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция поддерживает шаги Азербайджана насчет защиты своей территории. При этом он подчеркнул, что главной целью операции в Карабахе должно быть мирное проживание, дополняет MK.RU . Ранее сообщалось, что армия Азербайджана в нескольких местах прорвала линию соприкосновения в Нагорном Карабахе. По заявлению помощника президента страны по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева, «азербайджанские войска будут реализовать свои стратегические цели». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Также, по его словам, Анкара поддерживает военную операцию Баку в регионе. Свою позицию он высказал во время выступления на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Мы изначально говорили, что в этой войне не будет выигравших и проигравших. Турция постоянно призывала стороны сесть за стол переговоров. Мы будем все активнее продолжать наши усилия по прекращению войны посредством дипломатии и диалога на основе независимости и территориальной целостности Украины. Мы готовы оказать любое содействие, сделать шаги для этого», — сказал Эрдоган. Турецкий лидер подчеркнул, что «Карабах — это территория Азербайджана. Навязывание какого-либо иного статуса никогда не будет принято». Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция поддерживает шаги Азербайджана насчет защиты своей территории. При этом он подчеркнул, что главной целью операции в Карабахе должно быть мирное проживание, дополняет MK.RU. Ранее сообщалось, что армия Азербайджана в нескольких местах прорвала линию соприкосновения в Нагорном Карабахе. По заявлению помощника президента страны по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева, «азербайджанские войска будут реализовать свои стратегические цели».