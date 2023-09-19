Армия Азербайджана прорвала линию соприкосновения в Нагорном Карабахе в нескольких местах. Об этом заявил помощник президента страны по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.
«Азербайджанские войска будут реализовать свои стратегические цели», — заявил Гаджиев агентству Reuters. В свою очередь, начальник пресс-службы минобороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщил, что под контроль войск страны перешли более 60 боевых позиций в регионе. По данным, озвученным им в ходе брифинга, уничтожено более 40 артиллерийских установок, свыше 30 минометов и два зенитно-ракетных комплекса ВС Армении.
Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе днем 19 сентября. По заявлению правительства страны, операция продолжится до тех пор, пока армянские военные формирования не сложат оружие.
Армия Азербайджана прорвала линию соприкосновения в Нагорном Карабахе в нескольких местах. Об этом заявил помощник президента страны по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев. «Азербайджанские войска будут реализовать свои стратегические цели», — заявил Гаджиев агентству Reuters. В свою очередь, начальник пресс-службы минобороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщил, что под контроль войск страны перешли более 60 боевых позиций в регионе. По данным, озвученным им в ходе брифинга, уничтожено более 40 артиллерийских установок, свыше 30 минометов и два зенитно-ракетных комплекса ВС Армении. Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе днем 19 сентября. По заявлению правительства страны, операция продолжится до тех пор, пока армянские военные формирования не сложат оружие.