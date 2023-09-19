Армия Азербайджана прорвала линию соприкосновения в Нагорном Карабахе 19 сентября 2023 в 22:14 Размер текста - 17 + Под контроль войск Азербайджана перешли более 60 боевых позиций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Армия Азербайджана прорвала линию соприкосновения в Нагорном Карабахе в нескольких местах. Об этом заявил помощник президента страны по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев. «Азербайджанские войска будут реализовать свои стратегические цели», — заявил Гаджиев агентству Reuters . В свою очередь, начальник пресс-службы минобороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщил, что под контроль войск страны перешли более 60 боевых позиций в регионе. По данным, озвученным им в ходе брифинга , уничтожено более 40 артиллерийских установок, свыше 30 минометов и два зенитно-ракетных комплекса ВС Армении. Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе днем 19 сентября. По заявлению правительства страны, операция продолжится до тех пор, пока армянские военные формирования не сложат оружие. Армия Азербайджана прорвала линию соприкосновения в Нагорном Карабахе в нескольких местах. Об этом заявил помощник президента страны по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев. «Азербайджанские войска будут реализовать свои стратегические цели», — заявил Гаджиев агентству Reuters. В свою очередь, начальник пресс-службы минобороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщил, что под контроль войск страны перешли более 60 боевых позиций в регионе. По данным, озвученным им в ходе брифинга, уничтожено более 40 артиллерийских установок, свыше 30 минометов и два зенитно-ракетных комплекса ВС Армении. Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе днем 19 сентября. По заявлению правительства страны, операция продолжится до тех пор, пока армянские военные формирования не сложат оружие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям