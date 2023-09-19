Самолет прилетит в Екатеринбург с задержкой в девять часов
В Шарм Эль Шейхе (Египет) задержали вылет рейса авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на девять часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс WZ-3036 по маршруту Шарм Эль Шейх — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Свердловской области 19 сентября в 21:50, теперь время прилета изменилось на 7:05 20 сентября, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки лайнера на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.
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