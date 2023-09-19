19 сентября 2023

В Египте на девять часов задержали рейс в Екатеринбург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Самолет прилетит в Екатеринбург с задержкой в девять часов Фото:

В Шарм Эль Шейхе (Египет) задержали вылет рейса авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на девять часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс WZ-3036 по маршруту Шарм Эль Шейх — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Свердловской области 19 сентября в 21:50, теперь время прилета изменилось на 7:05 20 сентября, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки лайнера на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шарм Эль Шейхе (Египет) задержали вылет рейса авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на девять часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-3036 по маршруту Шарм Эль Шейх — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Свердловской области 19 сентября в 21:50, теперь время прилета изменилось на 7:05 20 сентября, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки лайнера на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...