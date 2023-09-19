Стоматолог назвала привычки, разрушающие зубы Стоматолог Климова: табакокурение является главной причиной разрушения зубов 20 сентября 2023 в 08:08 Размер текста - 17 + Ксения Климова заявила, что из-за использования зубов не по назначению может стереться эмаль Фото: Алиса Курганская © URA.RU Табакокурение является главной причиной разрушения зубов. Об этом сообщила стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Ксения Климова. «Курение вызывает галитоз (неприятный запах изо рта — прим. URA.RU), способствует образованию пигментированного налета, раздражает слизистую оболочку полости рта, провоцируя развитие гингивита и пародонтита», — заявила Климова в беседе с « Газетой.ру ». Она отметила, что неправильная чистка зубов также плохо влияет на их качество. По словам Климовой, возможно стирание эмали, появление трещин и сколов в коронковой части при использовании зубов не по назначению. Она призвала не грызть орехи, семечки, плоды и открывать бутылки ртом. По словам врача, употребление газировки также негативно влияет на качество зубов. Из-за углекислоты в газированных напитках может повреждаться и истончаться эмаль. Климова порекомендовала чередовать сладкие напитки с обычной водой. Стоматолог отметила, что из-за частных перекусов во рту начинается активное размножение бактерий, которое может привести к образованию зубного налета и кариеса. Она посоветовала после перекуса использовать жевательную резинку или флосс (зубная нить — прим. URA.RU). Ранее стоматолог-терапевт Мария Иванова заявила, что для поддержания правильной гигиены и профилактики кариеса следует правильно выбирать пасту и зубную щетку. Стоматолог Вячеслав Минко посоветовал чистить зубы после завтрака, а перед ним прополоскать рот. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Табакокурение является главной причиной разрушения зубов. Об этом сообщила стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Ксения Климова. «Курение вызывает галитоз (неприятный запах изо рта — прим. URA.RU), способствует образованию пигментированного налета, раздражает слизистую оболочку полости рта, провоцируя развитие гингивита и пародонтита», — заявила Климова в беседе с «Газетой.ру». Она отметила, что неправильная чистка зубов также плохо влияет на их качество. По словам Климовой, возможно стирание эмали, появление трещин и сколов в коронковой части при использовании зубов не по назначению. Она призвала не грызть орехи, семечки, плоды и открывать бутылки ртом. По словам врача, употребление газировки также негативно влияет на качество зубов. Из-за углекислоты в газированных напитках может повреждаться и истончаться эмаль. Климова порекомендовала чередовать сладкие напитки с обычной водой. Стоматолог отметила, что из-за частных перекусов во рту начинается активное размножение бактерий, которое может привести к образованию зубного налета и кариеса. Она посоветовала после перекуса использовать жевательную резинку или флосс (зубная нить — прим. URA.RU). Ранее стоматолог-терапевт Мария Иванова заявила, что для поддержания правильной гигиены и профилактики кариеса следует правильно выбирать пасту и зубную щетку. Стоматолог Вячеслав Минко посоветовал чистить зубы после завтрака, а перед ним прополоскать рот. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям