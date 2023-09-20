Три этажа дома обрушились из-за взрыва газа в Балашихе. Видео

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, мчс, огонь, жилой дом после взрыва
Жильцов разрушенного дома эвакуируют Фото:

По предварительными данным, в девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. Об этом сообщил telegram-канал 112. По информации Baza, три этажа дома обрушились.

«Предварительно, в жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа», — говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают спецслужбы.

Telegram-канал Baza сообщил, что три этажа дома обрушились из-за взрыва газа. Спасатели предпринимают попытки добраться до разрушенных квартир. По данным канала, есть пострадавшие. Жителей дома эвакуируют.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС. Ответ ожидается.

Ранее в Канске (Красноярский край) произошел взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке, передает «Дни.ру». По информации RT, пострадали 11 человек.

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По предварительными данным, в девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. Об этом сообщил telegram-канал 112. По информации Baza, три этажа дома обрушились. «Предварительно, в жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа», — говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают спецслужбы. Telegram-канал Baza сообщил, что три этажа дома обрушились из-за взрыва газа. Спасатели предпринимают попытки добраться до разрушенных квартир. По данным канала, есть пострадавшие. Жителей дома эвакуируют. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС. Ответ ожидается. Ранее в Канске (Красноярский край) произошел взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке, передает «Дни.ру». По информации RT, пострадали 11 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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