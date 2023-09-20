Жильцов разрушенного дома эвакуируют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По предварительными данным, в девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. Об этом сообщил telegram-канал 112. По информации Baza, три этажа дома обрушились.

«Предварительно, в жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа», — говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают спецслужбы.

Telegram-канал Baza сообщил, что три этажа дома обрушились из-за взрыва газа. Спасатели предпринимают попытки добраться до разрушенных квартир. По данным канала, есть пострадавшие. Жителей дома эвакуируют.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС. Ответ ожидается.

Ранее в Канске (Красноярский край) произошел взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке, передает «Дни.ру». По информации RT, пострадали 11 человек.