Пермские власти объяснили открытие исправцентра для зеков вблизи жилых домов

В Пермском крае рядом с жилыми домами откроется исправцентр для заключенных

20 сентября 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Заключенные будут размещены в здании рядом с многоквартирными домами (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В министерстве территориальной безопасности Пермского края прокомментировали открытие исправительного центра для осужденных вблизи жилых домов. По мнению специалистов, все установленные законом условия соблюдены в полном объеме. Учреждение должно начать работу в Краснокамске. Местные жители выступают против, они не согласны жить по соседству с преступниками. «Расстояние от исправительного центра до жилых домов должно быть не менее 30 метров. В данном случае все требования соблюдены. Вход в исправительный центр расположен со стороны гаражей, чтобы местные жители как можно реже встречали осужденных», — пояснили Properm.ru в министерстве. В ведомстве сообщили, что выходить за пределы исправительного центра будут не все заключенные, а только те, кто хорошо себя ведет. Жители Краснокамска, которые живут в соседних домах от будущего исправительного центра, недовольны перспективой видеть рядом с собой заключенных. По их мнению, расстояние между зданиями составляет 10 метров, что не соответствует необходимым требованиям. Также местные жители переживают за своих детей, они не хотят бояться отпускать их одних на улицу. Исправительный центр должен появиться в Краснокамске по ул. Чапаева, 69. Он сможет вмещать 100 осужденных, которых планируется трудоустроить в АО «Пермстрансжелезобетон». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В министерстве территориальной безопасности Пермского края прокомментировали открытие исправительного центра для осужденных вблизи жилых домов. По мнению специалистов, все установленные законом условия соблюдены в полном объеме. Учреждение должно начать работу в Краснокамске. Местные жители выступают против, они не согласны жить по соседству с преступниками. «Расстояние от исправительного центра до жилых домов должно быть не менее 30 метров. В данном случае все требования соблюдены. Вход в исправительный центр расположен со стороны гаражей, чтобы местные жители как можно реже встречали осужденных», — пояснили Properm.ru в министерстве. В ведомстве сообщили, что выходить за пределы исправительного центра будут не все заключенные, а только те, кто хорошо себя ведет. Жители Краснокамска, которые живут в соседних домах от будущего исправительного центра, недовольны перспективой видеть рядом с собой заключенных. По их мнению, расстояние между зданиями составляет 10 метров, что не соответствует необходимым требованиям. Также местные жители переживают за своих детей, они не хотят бояться отпускать их одних на улицу. Исправительный центр должен появиться в Краснокамске по ул. Чапаева, 69. Он сможет вмещать 100 осужденных, которых планируется трудоустроить в АО «Пермстрансжелезобетон».