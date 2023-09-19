19 сентября 2023

Пермские власти объяснили открытие исправцентра для зеков вблизи жилых домов

В Пермском крае рядом с жилыми домами откроется исправцентр для заключенных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, осужденный, зона, уголовник, татуировка, зеки, наколка, татуировки на пальцах, тату
Заключенные будут размещены в здании рядом с многоквартирными домами (архивное фото) Фото:

В министерстве территориальной безопасности Пермского края прокомментировали открытие исправительного центра для осужденных вблизи жилых домов. По мнению специалистов, все установленные законом условия соблюдены в полном объеме. Учреждение должно начать работу в Краснокамске. Местные жители выступают против, они не согласны жить по соседству с преступниками.

«Расстояние от исправительного центра до жилых домов должно быть не менее 30 метров. В данном случае все требования соблюдены. Вход в исправительный центр расположен со стороны гаражей, чтобы местные жители как можно реже встречали осужденных», — пояснили Properm.ru в министерстве. В ведомстве сообщили, что выходить за пределы исправительного центра будут не все заключенные, а только те, кто хорошо себя ведет.

Жители Краснокамска, которые живут в соседних домах от будущего исправительного центра, недовольны перспективой видеть рядом с собой заключенных. По их мнению, расстояние между зданиями составляет 10 метров, что не соответствует необходимым требованиям. Также местные жители переживают за своих детей, они не хотят бояться отпускать их одних на улицу. Исправительный центр должен появиться в Краснокамске по ул. Чапаева, 69. Он сможет вмещать 100 осужденных, которых планируется трудоустроить в АО «Пермстрансжелезобетон».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В министерстве территориальной безопасности Пермского края прокомментировали открытие исправительного центра для осужденных вблизи жилых домов. По мнению специалистов, все установленные законом условия соблюдены в полном объеме. Учреждение должно начать работу в Краснокамске. Местные жители выступают против, они не согласны жить по соседству с преступниками. «Расстояние от исправительного центра до жилых домов должно быть не менее 30 метров. В данном случае все требования соблюдены. Вход в исправительный центр расположен со стороны гаражей, чтобы местные жители как можно реже встречали осужденных», — пояснили Properm.ru в министерстве. В ведомстве сообщили, что выходить за пределы исправительного центра будут не все заключенные, а только те, кто хорошо себя ведет. Жители Краснокамска, которые живут в соседних домах от будущего исправительного центра, недовольны перспективой видеть рядом с собой заключенных. По их мнению, расстояние между зданиями составляет 10 метров, что не соответствует необходимым требованиям. Также местные жители переживают за своих детей, они не хотят бояться отпускать их одних на улицу. Исправительный центр должен появиться в Краснокамске по ул. Чапаева, 69. Он сможет вмещать 100 осужденных, которых планируется трудоустроить в АО «Пермстрансжелезобетон».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...