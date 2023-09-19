Свердловское правительство избавляется от инфраструктуры Универсиады

20 сентября 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Свердловское правительство избавляется от объектов Универсиады на 2,7 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство Свердловской области решило избавиться от инфрастуктуры Универсиады стоимостью 2,7 млрд рублей. Согласие на это дали депутаты регионального заксобрания. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Депутаты заксобрания на внеочередном заседании 20 сентября разрешили снять с баланса Свердловской области ряд инфрастуктурных объектов, построенных для прошедшей Универсиады. Речь идет о девяти дорогах и объектах ЖКХ в Новокольцовском микрорайоне: водоотводной канал, очистные сооружения, улицы Промышленная-1, Промышленная-2, Синарская, Центральная, Новокольцовская По словам регионального министра строительства Михаила Волкова, стоимость объектов превышает 2,7 млрд рублей. Их передадут в муниципальную собственность Екатеринбурга. Мера поможет экономить областному бюджету 12,7 млн рублей в месяц.

Правительство Свердловской области решило избавиться от инфрастуктуры Универсиады стоимостью 2,7 млрд рублей. Согласие на это дали депутаты регионального заксобрания. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Депутаты заксобрания на внеочередном заседании 20 сентября разрешили снять с баланса Свердловской области ряд инфрастуктурных объектов, построенных для прошедшей Универсиады. Речь идет о девяти дорогах и объектах ЖКХ в Новокольцовском микрорайоне: водоотводной канал, очистные сооружения, улицы Промышленная-1, Промышленная-2, Синарская, Центральная, Новокольцовская По словам регионального министра строительства Михаила Волкова, стоимость объектов превышает 2,7 млрд рублей. Их передадут в муниципальную собственность Екатеринбурга. Мера поможет экономить областному бюджету 12,7 млн рублей в месяц.