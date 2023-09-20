Депутат Госдумы Гартунг прокомментировал решение суда по горсобранию Копейска

Гартунг: лишение мандатов пяти депутатов Копейска создает опасный прецедент

Валерий Гартунг считает, что последствия решения суда могут затронуть десятки народных избранников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Валерий Гартунг уверен, что, лишение полномочий пяти депутатов горсобрания Копейска создает опасный прецедент. Так политик 20 сентября прокомментировал URA.RU решение облсуда.

«Это решение суда создает прецедент. Если другие суды будут такими же принципиальными, в дальнейшем следует лишить полномочий десятки депутатов в Челябинской области, а по стране — еще в разы больше. Это касается и депутатов, представляющих партию большинства», — заявил Гартунг.

Из пяти депутатов, которые должны сдать мандаты, четверо входят во фракцию «Справедливой России». Гартунг возглавляет отделение эсеров в регионе. На вопрос URA.RU о том, повлияла ли на позицию суда партийная принадлежность лишенных мандатов депутатов, Гартунг заявил, что не будет отвечать на этот вопрос, поскольку уверен в беспристрастности суда.

19 сентября областной суд оставил в силе решение Копейского городского суда о лишении полномочий пятерых депутатов городского собрания. Речь идет о Николае Сединкине, Елене Завражной, Ларисе Белозерцевой, Иване Самохвалове и Дмитрии Фещаке. Ранее прокуратура выявила, что, проголосовав за увеличение тарифа на услуги ЖКХ, они допустили конфликт интересов между депутатской и профессиональной деятельностью.