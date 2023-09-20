В Подмосковье взорвался второй дом за сутки В Москве в одном из домов произошел взрыв 20 сентября 2023 в 15:33 Размер текста - 17 + В Москве из-за взрыва в доме начался пожар Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве, на улице Островитянова произошел взрыв в одном из домов. Это уже второе происшествие за сутки. До этого сообщалось о взрыве в одной из многоэтажек в Балашихе. «Взрыв произошел в доме на улице Островитянова в Москве», — передает телеканал 360 со ссылкой на источники. Уточняется, что в доме начался пожар, а люди на балконе просят о помощи. Ранее стало известно о взрыве газа в доме в Балашихе. В результате происшествия погибли три человека. Также в СМИ заявили о погибшем под завалами спасателе. В Москве, на улице Островитянова произошел взрыв в одном из домов. Это уже второе происшествие за сутки. До этого сообщалось о взрыве в одной из многоэтажек в Балашихе. «Взрыв произошел в доме на улице Островитянова в Москве», — передает телеканал 360 со ссылкой на источники. Уточняется, что в доме начался пожар, а люди на балконе просят о помощи. Ранее стало известно о взрыве газа в доме в Балашихе. В результате происшествия погибли три человека. Также в СМИ заявили о погибшем под завалами спасателе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям