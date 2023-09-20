В Подмосковье взорвался второй дом за сутки

В Москве в одном из домов произошел взрыв
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Последствия взрыва газового баллона в доме № 32 на улице Циолковского. Екатеринбург, пластиковые окна, последствия взрыва
В Москве из-за взрыва в доме начался пожар Фото:

В Москве, на улице Островитянова произошел взрыв в одном из домов. Это уже второе происшествие за сутки. До этого сообщалось о взрыве в одной из многоэтажек в Балашихе.

«Взрыв произошел в доме на улице Островитянова в Москве», — передает телеканал 360 со ссылкой на источники. Уточняется, что в доме начался пожар, а люди на балконе просят о помощи.

Ранее стало известно о взрыве газа в доме в Балашихе. В результате происшествия погибли три человека. Также в СМИ заявили о погибшем под завалами спасателе.

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В Москве, на улице Островитянова произошел взрыв в одном из домов. Это уже второе происшествие за сутки. До этого сообщалось о взрыве в одной из многоэтажек в Балашихе. «Взрыв произошел в доме на улице Островитянова в Москве», — передает телеканал 360 со ссылкой на источники. Уточняется, что в доме начался пожар, а люди на балконе просят о помощи. Ранее стало известно о взрыве газа в доме в Балашихе. В результате происшествия погибли три человека. Также в СМИ заявили о погибшем под завалами спасателе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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