Во взорвавшемся доме в Балашихе начался пожар. Видео

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, балашиха
В МЧС сообщили о ликвидации пожара в доме в Балашихе Фото:

В многоэтажке в Балашихе, где ранее произошел взрыв газа, произошел пожар на лестничной площадке. Возгорание было потушено, сообщили в МЧС России.

Ранее в СМИ начали писать о начавшемся в доме пожаре. «Пожар на лестничной площадке площадью пять квадратных метров полностью потушен», — говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что строение отключили от магистрального газоснабжение.

Взрыв в одном из домов Балашихи произошел 20 сентября. Погибли пять человек, включая двух спасателей. Сообщалось, что третий, четвертый и пятый этаж были обрушены в результате происшествия. В СМИ предположили, что одной из причин могла стать утечка газа в квартире у пенсионерки.

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В многоэтажке в Балашихе, где ранее произошел взрыв газа, произошел пожар на лестничной площадке. Возгорание было потушено, сообщили в МЧС России. Ранее в СМИ начали писать о начавшемся в доме пожаре. «Пожар на лестничной площадке площадью пять квадратных метров полностью потушен», — говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что строение отключили от магистрального газоснабжение. Взрыв в одном из домов Балашихи произошел 20 сентября. Погибли пять человек, включая двух спасателей. Сообщалось, что третий, четвертый и пятый этаж были обрушены в результате происшествия. В СМИ предположили, что одной из причин могла стать утечка газа в квартире у пенсионерки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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