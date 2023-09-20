Во взорвавшемся доме в Балашихе начался пожар. Видео 20 сентября 2023 в 17:12 Размер текста - 17 + В МЧС сообщили о ликвидации пожара в доме в Балашихе Фото: Георгий Бергал © URA.RU В многоэтажке в Балашихе, где ранее произошел взрыв газа, произошел пожар на лестничной площадке. Возгорание было потушено, сообщили в МЧС России. Ранее в СМИ начали писать о начавшемся в доме пожаре. «Пожар на лестничной площадке площадью пять квадратных метров полностью потушен», — говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что строение отключили от магистрального газоснабжение. Взрыв в одном из домов Балашихи произошел 20 сентября. Погибли пять человек, включая двух спасателей. Сообщалось, что третий, четвертый и пятый этаж были обрушены в результате происшествия. В СМИ предположили, что одной из причин могла стать утечка газа в квартире у пенсионерки. В многоэтажке в Балашихе, где ранее произошел взрыв газа, произошел пожар на лестничной площадке. Возгорание было потушено, сообщили в МЧС России. Ранее в СМИ начали писать о начавшемся в доме пожаре. «Пожар на лестничной площадке площадью пять квадратных метров полностью потушен», — говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что строение отключили от магистрального газоснабжение. Взрыв в одном из домов Балашихи произошел 20 сентября. Погибли пять человек, включая двух спасателей. Сообщалось, что третий, четвертый и пятый этаж были обрушены в результате происшествия. В СМИ предположили, что одной из причин могла стать утечка газа в квартире у пенсионерки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям