В многоэтажке в Балашихе, где ранее произошел взрыв газа, произошел пожар на лестничной площадке. Возгорание было потушено, сообщили в МЧС России.
Ранее в СМИ начали писать о начавшемся в доме пожаре. «Пожар на лестничной площадке площадью пять квадратных метров полностью потушен», — говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что строение отключили от магистрального газоснабжение.
Взрыв в одном из домов Балашихи произошел 20 сентября. Погибли пять человек, включая двух спасателей. Сообщалось, что третий, четвертый и пятый этаж были обрушены в результате происшествия. В СМИ предположили, что одной из причин могла стать утечка газа в квартире у пенсионерки.
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