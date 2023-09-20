Спасатели возобновили поисковые работы под завалами в Балашихе

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, балашиха
МЧС продолжает поисковые работы под завалами в Балашихе Фото:
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В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме

Спасатели продолжают поисковые работы после повторного обрушения в доме в Балашихе, где произошел взрыв газа. Уточняется, что под завалами могут находиться тела людей, заявил глава МЧС Илья Денисов.

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Спасатели продолжают поисковые работы после повторного обрушения в доме в Балашихе, где произошел взрыв газа. Уточняется, что под завалами могут находиться тела людей, заявил глава МЧС Илья Денисов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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