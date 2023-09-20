Спасатели возобновили поисковые работы под завалами в Балашихе

МЧС продолжает поисковые работы под завалами в Балашихе
новость из сюжетаВ Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме
Спасатели продолжают поисковые работы после повторного обрушения в доме в Балашихе, где произошел взрыв газа. Уточняется, что под завалами могут находиться тела людей,
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