Мишустин ускорит развитие высоких технологий с помощью ВПК

Россия ускорит развитие высоких технологий

20 сентября 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал активнее внедрять новейшие технологии в военную промышленность Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти РФ ускоряют развитие высоких технологий в стране. Для этого увеличиваются темпы производства всех новейших образцов вооружения. Так генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт комментирует URA.RU итоги заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина 20 сентября. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета подвел итоги работы всех ведомств, задействованных в обеспечении российской армии и призвал активнее внедрять новейшие технологии и анализировать поступающую обратную связь от военных. «От этого зависит не только реализация различных военных задач, но и жизнь и здоровье наших защитников. Ну и, конечно, такие сведения позволят конструкторам улучшать характеристики и повышать надежность техники», — подчеркнул Мишустин. Премьер-министр указал, что недопустимо даже незначительное отставание от запланированного графика. «Сейчас важно не сбавлять набранный темп, прилагать максимальные усилия для опережающего выпуска требуемых изделий», — призвал Мишустин. Ранее на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске президент России Владимир Путин отметил, что за восемь месяцев 2023 года «удалось сохранить стабильный темп работы», не только выполнить график поставок, но и «кратно увеличить выпуск военной продукции». Также президент призвал обеспечить растущие потребности вооруженных сил в связи со спецоперацией и растущей численностью войск. Отметим, что «Курганмашзавод» в три раза увеличил производство бронемашины БМП-3 за время спецоперации. Госкорпорация «Ростех» намерена кратно наращивать выпуск дронов-камикадзе «Ланцет». А «Уралвагонзавод» и «Высокоточные комплексы» в четыре раза нарастили производство бронетехники. По мнению генерального директора Института инструментов политического анализа Александра Шпунта, власти РФ наращивают военно-промышленный комплекс (ВПК), так как он не только обеспечивает обороноспособность страны, но и ведет к технологической независимости. «Именно военные разработки, будучи хорошо финансируемыми и с понятными источниками финансирования, формируют технологические прорывы, которые после идут в гражданские отрасли», — пояснил Шпунт. Эксперт также подчеркнул, что, говоря о формирующемся сейчас трехлетнем бюджете, нужно понимать, что деньги, которые идут на ВПК, это не деньги, которые уходят на бензин или порох, это деньги, которые идут на технологическое развитие. «В силу давления гражданские отрасли почти не способны формировать инновационный спрос, но эту функцию решает ВПК и Мишустин обратил на это внимание. ВПК сейчас является локомотивом по отношению к экономике в целом», — подытожил Шпунт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ ускоряют развитие высоких технологий в стране. Для этого увеличиваются темпы производства всех новейших образцов вооружения. Так генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт комментирует URA.RU итоги заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина 20 сентября. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета подвел итоги работы всех ведомств, задействованных в обеспечении российской армии и призвал активнее внедрять новейшие технологии и анализировать поступающую обратную связь от военных. «От этого зависит не только реализация различных военных задач, но и жизнь и здоровье наших защитников. Ну и, конечно, такие сведения позволят конструкторам улучшать характеристики и повышать надежность техники», — подчеркнул Мишустин. Премьер-министр указал, что недопустимо даже незначительное отставание от запланированного графика. «Сейчас важно не сбавлять набранный темп, прилагать максимальные усилия для опережающего выпуска требуемых изделий», — призвал Мишустин. Ранее на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске президент России Владимир Путин отметил, что за восемь месяцев 2023 года «удалось сохранить стабильный темп работы», не только выполнить график поставок, но и «кратно увеличить выпуск военной продукции». Также президент призвал обеспечить растущие потребности вооруженных сил в связи со спецоперацией и растущей численностью войск. Отметим, что «Курганмашзавод» в три раза увеличил производство бронемашины БМП-3 за время спецоперации. Госкорпорация «Ростех» намерена кратно наращивать выпуск дронов-камикадзе «Ланцет». А «Уралвагонзавод» и «Высокоточные комплексы» в четыре раза нарастили производство бронетехники. По мнению генерального директора Института инструментов политического анализа Александра Шпунта, власти РФ наращивают военно-промышленный комплекс (ВПК), так как он не только обеспечивает обороноспособность страны, но и ведет к технологической независимости. «Именно военные разработки, будучи хорошо финансируемыми и с понятными источниками финансирования, формируют технологические прорывы, которые после идут в гражданские отрасли», — пояснил Шпунт. Эксперт также подчеркнул, что, говоря о формирующемся сейчас трехлетнем бюджете, нужно понимать, что деньги, которые идут на ВПК, это не деньги, которые уходят на бензин или порох, это деньги, которые идут на технологическое развитие. «В силу давления гражданские отрасли почти не способны формировать инновационный спрос, но эту функцию решает ВПК и Мишустин обратил на это внимание. ВПК сейчас является локомотивом по отношению к экономике в целом», — подытожил Шпунт.