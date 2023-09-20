Найдено тело женщины, застрявшей с дочерью под завалами после взрыва в Балашихе

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, скорая помощь, балашиха
Под обломками нашли тело 32-летней Марии Лопатиной Фото:
новость из сюжета
В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме

В Балашихе после взрыва газа в одном из домов спасатели нашли под завалами тело 32-летней Марии Лопатиной. Ранее сообщалось, что она вместе с пятилетней дочерью остались под обломками здания, передает Shot.

«Тело 32-летней Марии Лопатиной обнаружили под завалами», — написали в telegram-канале. По данным СМИ, такую информацию предоставил источник.

URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. Ответ ожидается.

Взрыв в доме Балашихе произошел 20 сентября. Тогда губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что под завалами здания остались мать и дочь, передает Life. При попытке спасти их спасатели сами оказались под обломками из-за повторного обрушения.

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В Балашихе после взрыва газа в одном из домов спасатели нашли под завалами тело 32-летней Марии Лопатиной. Ранее сообщалось, что она вместе с пятилетней дочерью остались под обломками здания, передает Shot. «Тело 32-летней Марии Лопатиной обнаружили под завалами», — написали в telegram-канале. По данным СМИ, такую информацию предоставил источник. URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. Ответ ожидается. Взрыв в доме Балашихе произошел 20 сентября. Тогда губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что под завалами здания остались мать и дочь, передает Life. При попытке спасти их спасатели сами оказались под обломками из-за повторного обрушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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