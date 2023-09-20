Найдено тело женщины, застрявшей с дочерью под завалами после взрыва в Балашихе

20 сентября 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Под обломками нашли тело 32-летней Марии Лопатиной Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме В Балашихе после взрыва газа в одном из домов спасатели нашли под завалами тело 32-летней Марии Лопатиной. Ранее сообщалось, что она вместе с пятилетней дочерью остались под обломками здания, передает Shot. «Тело 32-летней Марии Лопатиной обнаружили под завалами», — написали в telegram-канале. По данным СМИ, такую информацию предоставил источник. URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. Ответ ожидается. Взрыв в доме Балашихе произошел 20 сентября. Тогда губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что под завалами здания остались мать и дочь, передает Life . При попытке спасти их спасатели сами оказались под обломками из-за повторного обрушения.

В Балашихе после взрыва газа в одном из домов спасатели нашли под завалами тело 32-летней Марии Лопатиной. Ранее сообщалось, что она вместе с пятилетней дочерью остались под обломками здания, передает Shot. «Тело 32-летней Марии Лопатиной обнаружили под завалами», — написали в telegram-канале. По данным СМИ, такую информацию предоставил источник. URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. Ответ ожидается. Взрыв в доме Балашихе произошел 20 сентября. Тогда губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что под завалами здания остались мать и дочь, передает Life. При попытке спасти их спасатели сами оказались под обломками из-за повторного обрушения.