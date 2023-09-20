Глава курганского депздрава дал совет пациентам, как добиться приема врача

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр мобильной вакцинации от COVID-19 в торговом центре «Дирижабль». Екатеринбург, укол, прививка, вакцинация, измерение давления, covid19, спутник v
Сигидаев рассказал о телемедицинских консультациях и Днях узкого специалиста Фото:

Жители Курганской области могут получить телемедицинскую консультацию узкого специалиста из Кургана, либо попасть на выездной прием врачей в выходные дни. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев во время прямого эфира в группе ЦУР во «ВКонтакте», отвечая на вопрос жительницы Шадринска о нехватке эндокринологов.

«За каждым районом закреплены кураторы узких специалистов. Если в Шадринской ЦРБ нет эндокринолога, нужно обратиться к главврачу, чтобы он заказал консультацию с эндокринологом областного эндокринологического центра. Руководителем центра является Плотников Николай Валерьевич. Я уверен, что он поддержит это обращение», — сказал Сигидаев.

Пациента должны обследовать по месту жительства, а результаты отправить в эндокринологический центр. Во всех учреждениях есть возможность провести телемедицинскую консультацию с врачами. Если больных много, главный врач формирует список и запрашивает выездной прием. Специалист-куратор района приезжает на прием в учреждение. При этом пациенты также должны иметь результаты анализов и обследований.

Также в области по выходным проводят День узкого специалиста. В сентябре выездные приемы узких специалистов проводились в Мишкинском, Сафакулевком, Белозерском округах, а также в Далматово. Врачи работали в субботу и воскресенье с 8 до 20 часов. Однако, по замечанию Сигидаева, на приемы шли единицы и десятки пациентов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Курганской области могут получить телемедицинскую консультацию узкого специалиста из Кургана, либо попасть на выездной прием врачей в выходные дни. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев во время прямого эфира в группе ЦУР во «ВКонтакте», отвечая на вопрос жительницы Шадринска о нехватке эндокринологов. «За каждым районом закреплены кураторы узких специалистов. Если в Шадринской ЦРБ нет эндокринолога, нужно обратиться к главврачу, чтобы он заказал консультацию с эндокринологом областного эндокринологического центра. Руководителем центра является Плотников Николай Валерьевич. Я уверен, что он поддержит это обращение», — сказал Сигидаев. Пациента должны обследовать по месту жительства, а результаты отправить в эндокринологический центр. Во всех учреждениях есть возможность провести телемедицинскую консультацию с врачами. Если больных много, главный врач формирует список и запрашивает выездной прием. Специалист-куратор района приезжает на прием в учреждение. При этом пациенты также должны иметь результаты анализов и обследований. Также в области по выходным проводят День узкого специалиста. В сентябре выездные приемы узких специалистов проводились в Мишкинском, Сафакулевком, Белозерском округах, а также в Далматово. Врачи работали в субботу и воскресенье с 8 до 20 часов. Однако, по замечанию Сигидаева, на приемы шли единицы и десятки пациентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...