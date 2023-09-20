Глава курганского депздрава дал совет пациентам, как добиться приема врача

Сигидаев рассказал о телемедицинских консультациях и Днях узкого специалиста Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Курганской области могут получить телемедицинскую консультацию узкого специалиста из Кургана, либо попасть на выездной прием врачей в выходные дни. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев во время прямого эфира в группе ЦУР во «ВКонтакте», отвечая на вопрос жительницы Шадринска о нехватке эндокринологов.

«За каждым районом закреплены кураторы узких специалистов. Если в Шадринской ЦРБ нет эндокринолога, нужно обратиться к главврачу, чтобы он заказал консультацию с эндокринологом областного эндокринологического центра. Руководителем центра является Плотников Николай Валерьевич. Я уверен, что он поддержит это обращение», — сказал Сигидаев.

Пациента должны обследовать по месту жительства, а результаты отправить в эндокринологический центр. Во всех учреждениях есть возможность провести телемедицинскую консультацию с врачами. Если больных много, главный врач формирует список и запрашивает выездной прием. Специалист-куратор района приезжает на прием в учреждение. При этом пациенты также должны иметь результаты анализов и обследований.

Также в области по выходным проводят День узкого специалиста. В сентябре выездные приемы узких специалистов проводились в Мишкинском, Сафакулевком, Белозерском округах, а также в Далматово. Врачи работали в субботу и воскресенье с 8 до 20 часов. Однако, по замечанию Сигидаева, на приемы шли единицы и десятки пациентов.