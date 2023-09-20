Власти Подмосковья решили, сколько выплатят пострадавшим при взрыве в Балашихе

Пострадавшим в тяжелом состоянии предоставят по 500 тысяч рублей
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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, скорая помошь
Семьям погибших заплатят по миллиону рублей Фото:
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В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме

Семьи погибших из-за взрыва газа в доме в Балашихе получат выплаты в размере миллиона рублей. Пострадавшим, чье состояние оценивается как тяжелое заплатят по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Семьям погибших будет выплачено денежное довольствие в размере миллиона рублей. Пострадавшим в тяжелой степени [полагается] 500 тысяч рублей», — заявил Евгений Хромушин в эфире телеканала «Москва 24».

Вице-губернатор также сказал, что пострадавшие, чье состояние оценивается как среднее легкое, получат по 300 и по 100 тысяч рублей соответственно. Кроме того, он заявил о компенсациях на восстановление имущества. Так, людям, живущих с семьей, заплатят по 30 тысяч рублей на человека. А тем, кто живет один — по 50 тысяч.

Взрыв в доме в Балашихе произошел 20 сентября. В результате инцидента пострадали более 10 человек. Также сообщалось о шести погибших.

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Семьи погибших из-за взрыва газа в доме в Балашихе получат выплаты в размере миллиона рублей. Пострадавшим, чье состояние оценивается как тяжелое заплатят по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. «Семьям погибших будет выплачено денежное довольствие в размере миллиона рублей. Пострадавшим в тяжелой степени [полагается] 500 тысяч рублей», — заявил Евгений Хромушин в эфире телеканала «Москва 24». Вице-губернатор также сказал, что пострадавшие, чье состояние оценивается как среднее легкое, получат по 300 и по 100 тысяч рублей соответственно. Кроме того, он заявил о компенсациях на восстановление имущества. Так, людям, живущих с семьей, заплатят по 30 тысяч рублей на человека. А тем, кто живет один — по 50 тысяч. Взрыв в доме в Балашихе произошел 20 сентября. В результате инцидента пострадали более 10 человек. Также сообщалось о шести погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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