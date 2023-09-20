Власти Подмосковья решили, сколько выплатят пострадавшим при взрыве в Балашихе

Пострадавшим в тяжелом состоянии предоставят по 500 тысяч рублей

20 сентября 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Семьям погибших заплатят по миллиону рублей Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме Семьи погибших из-за взрыва газа в доме в Балашихе получат выплаты в размере миллиона рублей. Пострадавшим, чье состояние оценивается как тяжелое заплатят по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. «Семьям погибших будет выплачено денежное довольствие в размере миллиона рублей. Пострадавшим в тяжелой степени [полагается] 500 тысяч рублей», — заявил Евгений Хромушин в эфире телеканала «Москва 24». Вице-губернатор также сказал, что пострадавшие, чье состояние оценивается как среднее легкое, получат по 300 и по 100 тысяч рублей соответственно. Кроме того, он заявил о компенсациях на восстановление имущества. Так, людям, живущих с семьей, заплатят по 30 тысяч рублей на человека. А тем, кто живет один — по 50 тысяч. Взрыв в доме в Балашихе произошел 20 сентября. В результате инцидента пострадали более 10 человек. Также сообщалось о шести погибших.

Семьи погибших из-за взрыва газа в доме в Балашихе получат выплаты в размере миллиона рублей. Пострадавшим, чье состояние оценивается как тяжелое заплатят по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. «Семьям погибших будет выплачено денежное довольствие в размере миллиона рублей. Пострадавшим в тяжелой степени [полагается] 500 тысяч рублей», — заявил Евгений Хромушин в эфире телеканала «Москва 24». Вице-губернатор также сказал, что пострадавшие, чье состояние оценивается как среднее легкое, получат по 300 и по 100 тысяч рублей соответственно. Кроме того, он заявил о компенсациях на восстановление имущества. Так, людям, живущих с семьей, заплатят по 30 тысяч рублей на человека. А тем, кто живет один — по 50 тысяч. Взрыв в доме в Балашихе произошел 20 сентября. В результате инцидента пострадали более 10 человек. Также сообщалось о шести погибших.