Лавров упрекнул США из-за помехи мирным переговорам по Украине

20 сентября 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил о готовности России к перговорам по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если бы США хотели прекращения конфликта на Украине, они бы заставили президента страны Владимира Зеленского отменить запрет на переговоры с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Если бы США хотели [прекращения конфликта], то могли бы дать команду Зеленскому отменить декрет о запрете диалога с Москвой», — сказал Сергей Лавров. Глава дипведомства также напомнил о готовности России к мирному диалогу по Украине. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад не позволит Киеву идти на переговоры с Москвой, пока «не закончатся украинцы», передает MK.RU . Политолог Олег Барабанов заявил, что США намерены продолжать конфликт на Украине , так как по мере его продолжения якобы будет накапливаться негативный эффект от антироссийских санкций, пишет Pravda.Ru.

Если бы США хотели прекращения конфликта на Украине, они бы заставили президента страны Владимира Зеленского отменить запрет на переговоры с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Если бы США хотели [прекращения конфликта], то могли бы дать команду Зеленскому отменить декрет о запрете диалога с Москвой», — сказал Сергей Лавров. Глава дипведомства также напомнил о готовности России к мирному диалогу по Украине. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад не позволит Киеву идти на переговоры с Москвой, пока «не закончатся украинцы», передает MK.RU. Политолог Олег Барабанов заявил, что США намерены продолжать конфликт на Украине, так как по мере его продолжения якобы будет накапливаться негативный эффект от антироссийских санкций, пишет Pravda.Ru.