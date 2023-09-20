Армения обвинила Азербайджан в обстреле территории страны

Минобороны Армении обвинило Баку в обстреле армянских позиций в стране
Военнослужащие Азербайджана открыли огонь по армянским позициям в районе Сотка (Гегаркуникская область). Об этом заявили в Минобороны Армении.
«20 сентября около 22:50 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Сотка (Гегаркуникская область)», —
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