Армения обвинила Азербайджан в обстреле территории страны

21 сентября 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

Минобороны Армении обвинило Баку в обстреле армянских позиций в стране Фото: Сергей Русанов © URA.RU Военнослужащие Азербайджана открыли огонь по армянским позициям в районе Сотка (Гегаркуникская область). Об этом заявили в Минобороны Армении. «20 сентября около 22:50 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Сотка (Гегаркуникская область)», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

Военнослужащие Азербайджана открыли огонь по армянским позициям в районе Сотка (Гегаркуникская область). Об этом заявили в Минобороны Армении. «20 сентября около 22:50 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Сотка (Гегаркуникская область)», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.