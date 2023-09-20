20 сентября 2023

Армения обвинила Азербайджан в обстреле территории страны

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Минобороны Армении обвинило Баку в обстреле армянских позиций в стране Фото:

Военнослужащие Азербайджана открыли огонь по армянским позициям в районе Сотка (Гегаркуникская область). Об этом заявили в Минобороны Армении.

«20 сентября около 22:50 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Сотка (Гегаркуникская область)», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

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Военнослужащие Азербайджана открыли огонь по армянским позициям в районе Сотка (Гегаркуникская область). Об этом заявили в Минобороны Армении. «20 сентября около 22:50 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Сотка (Гегаркуникская область)», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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