20 сентября 2023

Белый дом: Байден ждет Зеленского с отчетом о текущей ситуации в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Двусторонние переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского пройдут в Белом доме 21 сентября Фото:
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Президент США Джо Байден ждет украинского лидера Владимира Зеленского с отчетом о текущей ситуации в зоне СВО. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Президент ждет встречи, чтобы получить видение ситуации непосредственно от верховного командующего Украины», — заявил Кирби на брифинге журналистам. По словам представителя Белого дома, лидеры должны провести двусторонние переговоры 21 сентября в Вашингтоне. Он добавил, что США по-прежнему готовы оказывать военную помощь Украине, чтобы противостоять армии РФ.

Сейчас Зеленский находится в Нью-Йорке. Он уже навестил украинских военных, которые проходят в США лечение и реабилитацию. Накануне украинский лидер выступил в Совбезе ООН. Там он назвал два условия при которых Киев согласится сесть за стол переговоров с российской стороной, передает телеканал 360. В Госдуме заявили, что во время выступления Зеленский переборщил с драматургией, попытавшись сохранить «хорошее лицо» при плохом состоянии дел на фронте.

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Президент США Джо Байден ждет украинского лидера Владимира Зеленского с отчетом о текущей ситуации в зоне СВО. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Президент ждет встречи, чтобы получить видение ситуации непосредственно от верховного командующего Украины», — заявил Кирби на брифинге журналистам. По словам представителя Белого дома, лидеры должны провести двусторонние переговоры 21 сентября в Вашингтоне. Он добавил, что США по-прежнему готовы оказывать военную помощь Украине, чтобы противостоять армии РФ. Сейчас Зеленский находится в Нью-Йорке. Он уже навестил украинских военных, которые проходят в США лечение и реабилитацию. Накануне украинский лидер выступил в Совбезе ООН. Там он назвал два условия при которых Киев согласится сесть за стол переговоров с российской стороной, передает телеканал 360. В Госдуме заявили, что во время выступления Зеленский переборщил с драматургией, попытавшись сохранить «хорошее лицо» при плохом состоянии дел на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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