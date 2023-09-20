Белый дом: Байден ждет Зеленского с отчетом о текущей ситуации в зоне СВО

21 сентября 2023 в 01:50 Размер текста - 17 +

Двусторонние переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского пройдут в Белом доме 21 сентября Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден ждет украинского лидера Владимира Зеленского с отчетом о текущей ситуации в зоне СВО. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Президент ждет встречи, чтобы получить видение ситуации непосредственно от верховного командующего Украины», — заявил Кирби на брифинге журналистам. По словам представителя Белого дома, лидеры должны провести двусторонние переговоры 21 сентября в Вашингтоне. Он добавил, что США по-прежнему готовы оказывать военную помощь Украине, чтобы противостоять армии РФ. Сейчас Зеленский находится в Нью-Йорке. Он уже навестил украинских военных, которые проходят в США лечение и реабилитацию. Накануне украинский лидер выступил в Совбезе ООН. Там он назвал два условия при которых Киев согласится сесть за стол переговоров с российской стороной, передает телеканал 360. В Госдуме заявили, что во время выступления Зеленский переборщил с драматургией, попытавшись сохранить «хорошее лицо» при плохом состоянии дел на фронте.

Президент США Джо Байден ждет украинского лидера Владимира Зеленского с отчетом о текущей ситуации в зоне СВО. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Президент ждет встречи, чтобы получить видение ситуации непосредственно от верховного командующего Украины», — заявил Кирби на брифинге журналистам. По словам представителя Белого дома, лидеры должны провести двусторонние переговоры 21 сентября в Вашингтоне. Он добавил, что США по-прежнему готовы оказывать военную помощь Украине, чтобы противостоять армии РФ. Сейчас Зеленский находится в Нью-Йорке. Он уже навестил украинских военных, которые проходят в США лечение и реабилитацию. Накануне украинский лидер выступил в Совбезе ООН. Там он назвал два условия при которых Киев согласится сесть за стол переговоров с российской стороной, передает телеканал 360. В Госдуме заявили, что во время выступления Зеленский переборщил с драматургией, попытавшись сохранить «хорошее лицо» при плохом состоянии дел на фронте.