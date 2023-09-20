В Госдуме раскрыли, о чем умолчал Зеленский в Совбезе ООН

Депутат Белик: Зеленский умолчал о провальном контрнаступлении

20 сентября 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский решил не говорить о провалах ВСУ во время выступления на ООН, считает Дмитрий Белик Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН умолчал о провальном контрнаступлении ВСУ. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. «Зеленский (на заседании Совбеза ООН — прим. URA.RU) умолчал о провальном контрнаступлении, разрухе и повальном бегстве из страны мужского населения», — передает слова Дмитрия Белика РИА Новости. Также он отметил, что Зеленский во время выступления переборщил с драматургией, попытавшись сохранить хорошее лицо при плохом состоянии дел на передовой. По словам чиновника, президент Украины, выступая в Совбезе ООН, думал о скором возвращении на родину, где ему придется снова «прятаться в бункере». «На территории Украины не так все здорово, как Зеленский рассказал в ООН», — подчеркнул Белик. На заседании Владимир Зеленский призвал другие страны поддержать «формулу мира», которую выдвинул Киев, передает RT. Также он предложил создать механизм введения «профилактических санкций против агрессоров». По мнению капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, контрнаступление ВСУ увенчалось неудачей благодаря профессиональным действиям армии России.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН умолчал о провальном контрнаступлении ВСУ. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. «Зеленский (на заседании Совбеза ООН — прим. URA.RU) умолчал о провальном контрнаступлении, разрухе и повальном бегстве из страны мужского населения», — передает слова Дмитрия Белика РИА Новости. Также он отметил, что Зеленский во время выступления переборщил с драматургией, попытавшись сохранить хорошее лицо при плохом состоянии дел на передовой. По словам чиновника, президент Украины, выступая в Совбезе ООН, думал о скором возвращении на родину, где ему придется снова «прятаться в бункере». «На территории Украины не так все здорово, как Зеленский рассказал в ООН», — подчеркнул Белик. На заседании Владимир Зеленский призвал другие страны поддержать «формулу мира», которую выдвинул Киев, передает RT. Также он предложил создать механизм введения «профилактических санкций против агрессоров». По мнению капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, контрнаступление ВСУ увенчалось неудачей благодаря профессиональным действиям армии России.