У могилы Пригожина выставили круглосуточную охрану после кражи скрипки

21 сентября 2023 в 02:18 Размер текста - 17 +

Возле могилы Евгения Пригожина выставили охрану Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У могилы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина выставили круглосуточную охрану после того, как оттуда украли скрипку. Об этом рассказал мастер по захоронениям на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга Игорь Назаров. «На второй или третий день после похорон кто-то положил у могилы кувалду и настоящую скрипку. На следующий день скрипка пропала. Она наверное, прилично стоит, не ходовой инструмент», — передает слова Игоря Назарова МК .RU . Мужчина отметил, что на следующий день возле могилы появилась охрана. По словам похоронщика, очевидцы кражи заметили уезжающего от места захоронения велосипедиста, но его не задержали. После чего на месте установили видеокамеру и будку, в которой круглосуточно находится охранник. Ранее URA.RU писало, что в Березниках (Пермский край) на могилах участников спецоперации неизвестные похитили флаг частной армии Пригожина. Также нарушители оставили множество окурков.

У могилы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина выставили круглосуточную охрану после того, как оттуда украли скрипку. Об этом рассказал мастер по захоронениям на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга Игорь Назаров. «На второй или третий день после похорон кто-то положил у могилы кувалду и настоящую скрипку. На следующий день скрипка пропала. Она наверное, прилично стоит, не ходовой инструмент», — передает слова Игоря Назарова МК.RU. Мужчина отметил, что на следующий день возле могилы появилась охрана. По словам похоронщика, очевидцы кражи заметили уезжающего от места захоронения велосипедиста, но его не задержали. После чего на месте установили видеокамеру и будку, в которой круглосуточно находится охранник. Ранее URA.RU писало, что в Березниках (Пермский край) на могилах участников спецоперации неизвестные похитили флаг частной армии Пригожина. Также нарушители оставили множество окурков.