Вандалы осквернили могилы пермских бойцов СВО и украли флаг армии Пригожина

Флаг частной армии был украден с кладбища Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Березниках (Пермский край) на могилах участников спецоперации неизвестные оставили множество окурков, также был украден флаг частной армии предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом сообщила местная жительница Инга Кравченко.

«Сегодня приехала к погибшим в спецоперации на кладбище. Какие-то нелюди своровали флаг [армии Пригожина]. Почти на каждой могиле затушены бычки от сигарет, я была просто в шоке», — написала горожанка в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

Ингу Кравченко также возмутило обилие фантиков и пластиковых стаканов в местах захоронений. Жительница Березников лично провела уборку территории. Корреспондент URA.RU направил запросы в полицию и администрацию города. Информация будет дополнена, как только появится ответ.