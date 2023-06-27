27 июня 2023

Вандалы осквернили могилы пермских бойцов СВО и украли флаг армии Пригожина

© Служба новостей «URA.RU»
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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, чвк вагнер, аллея героев чвк вагенр, северное кладбище березовского
Флаг частной армии был украден с кладбища Фото:

В Березниках (Пермский край) на могилах участников спецоперации неизвестные оставили множество окурков, также был украден флаг частной армии предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом сообщила местная жительница Инга Кравченко.

«Сегодня приехала к погибшим в спецоперации на кладбище. Какие-то нелюди своровали флаг [армии Пригожина]. Почти на каждой могиле затушены бычки от сигарет, я была просто в шоке», — написала горожанка в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

Ингу Кравченко также возмутило обилие фантиков и пластиковых стаканов в местах захоронений. Жительница Березников лично провела уборку территории. Корреспондент URA.RU направил запросы в полицию и администрацию города. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

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В Березниках (Пермский край) на могилах участников спецоперации неизвестные оставили множество окурков, также был украден флаг частной армии предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом сообщила местная жительница Инга Кравченко. «Сегодня приехала к погибшим в спецоперации на кладбище. Какие-то нелюди своровали флаг [армии Пригожина]. Почти на каждой могиле затушены бычки от сигарет, я была просто в шоке», — написала горожанка в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». Ингу Кравченко также возмутило обилие фантиков и пластиковых стаканов в местах захоронений. Жительница Березников лично провела уборку территории. Корреспондент URA.RU направил запросы в полицию и администрацию города. Информация будет дополнена, как только появится ответ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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