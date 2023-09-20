Губернатор Текслер встретится с челябинскими олигархами

Алексей Текслер поучаствует в собрании «клуба челябинских олигархов» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретится с крупными промышленниками и предпринимателями региона. Об этом сообщили 21 сентября URA.RU в его пресс-службе.

«В пятницу, 22 сентября, губернатор Алексей Текслер примет участие в отчетно-выборном собрании челябинской региональной ассоциации работодателей „Союз промышленников и предпринимателей“. Членам СПП будет представлен отчет о деятельности организации за четыре года и обозначены основные направления деятельности Союза до 2028 года, также будет утвержден новый состав правления», — пояснили в пресс-службе.

Неофициально именуемый «клубом челябинских олигархов» Союз промышленников и предпринимателей существует с 1993 года. Он является одним из старейших в России бизнес-объединений. В 1999 году на его базе было образовано региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2006 году — создана некоммерческая организация «Объединение работодателей — РСПП», а с 2007 года СПП официально вошел в состав региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.