20 сентября 2023

В каком районе Тюмени быстрее всего включат отопление. Карта

В УСТЭК утвердили список районов Тюмени, в которых тепло дадут в первую очередь
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, детские руки, батареи
Первыми тепло получат ближайшие к ТЭЦ районы Фото:

В Тюмени 21 сентября начался отопительный сезон, однако тепло в дома будет поступать по очередности, в зависимости от районов. В компании УСТЭК подготовили карту подключений, а найти конкретно свой дом можно в специальной таблице.

«Тепловая энергия в первую очередь поступит в микрорайоны, расположенные в непосредственной близости к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Далее теплоносителем обеспечат жилой массив заречной и центральной частей города. На завершающем этапе услуга будет предоставлена потребителям Дома обороны, частного и промышленного секторов», — рассказали URA.RU в УСТЭК.

Подробная схема подачи тепла представлена на карте. Узнать, когда в Тюмени дадут отопление в конкретный дом, можно благодаря специальной таблице. Как ей воспользоваться:

  • найдите свою улицу в колонке №2;
  • в колонке №3 отыщите номер своего дома, при необходимости — корпус (колонка №4);
  • колонка №6 покажет день, в который в ваш дом пустят отопление.

Дни запуска варьируются от 1 до 6, где единица — это 21 сентября, а шестерка — 26 сентября. Таким образом, в течение шести дней отопление будет запущено во все микрорайоны города. При этом стоит помнить, что наладкой систем в каждом доме по отдельности занимается управляющая компания и, если тепло не появилось в назначенное время, вопросы стоит адресовать УК.

Карта районов Тюмени по очередности подачи тепла
Карта районов Тюмени по очередности подачи тепла
Фото:

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В Тюмени 21 сентября начался отопительный сезон, однако тепло в дома будет поступать по очередности, в зависимости от районов. В компании УСТЭК подготовили карту подключений, а найти конкретно свой дом можно в специальной таблице. «Тепловая энергия в первую очередь поступит в микрорайоны, расположенные в непосредственной близости к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Далее теплоносителем обеспечат жилой массив заречной и центральной частей города. На завершающем этапе услуга будет предоставлена потребителям Дома обороны, частного и промышленного секторов», — рассказали URA.RU в УСТЭК. Подробная схема подачи тепла представлена на карте. Узнать, когда в Тюмени дадут отопление в конкретный дом, можно благодаря специальной таблице. Как ей воспользоваться: Дни запуска варьируются от 1 до 6, где единица — это 21 сентября, а шестерка — 26 сентября. Таким образом, в течение шести дней отопление будет запущено во все микрорайоны города. При этом стоит помнить, что наладкой систем в каждом доме по отдельности занимается управляющая компания и, если тепло не появилось в назначенное время, вопросы стоит адресовать УК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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