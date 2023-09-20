В УСТЭК утвердили список районов Тюмени, в которых тепло дадут в первую очередь

Первыми тепло получат ближайшие к ТЭЦ районы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени 21 сентября начался отопительный сезон, однако тепло в дома будет поступать по очередности, в зависимости от районов. В компании УСТЭК подготовили карту подключений, а найти конкретно свой дом можно в специальной таблице.

«Тепловая энергия в первую очередь поступит в микрорайоны, расположенные в непосредственной близости к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Далее теплоносителем обеспечат жилой массив заречной и центральной частей города. На завершающем этапе услуга будет предоставлена потребителям Дома обороны, частного и промышленного секторов», — рассказали URA.RU в УСТЭК.

Подробная схема подачи тепла представлена на карте. Узнать, когда в Тюмени дадут отопление в конкретный дом, можно благодаря специальной таблице. Как ей воспользоваться:

найдите свою улицу в колонке №2;

в колонке №3 отыщите номер своего дома, при необходимости — корпус (колонка №4);

колонка №6 покажет день, в который в ваш дом пустят отопление.

Дни запуска варьируются от 1 до 6, где единица — это 21 сентября, а шестерка — 26 сентября. Таким образом, в течение шести дней отопление будет запущено во все микрорайоны города. При этом стоит помнить, что наладкой систем в каждом доме по отдельности занимается управляющая компания и, если тепло не появилось в назначенное время, вопросы стоит адресовать УК.