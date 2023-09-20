Мошенники рассылают сообщения от имени мэра Салехарда Титовского

Мошенники начали писать сообщения, создавая лже-страницы от имени Алексея Титовского Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО мошенники стали рассылать сообщения, создавая лже-страницы в социальных сетях от имени мэра Салехарда Алексея Титовского. Об этом мэр предупредил ямальцев и попросил игнорировать сомнительные сообщения от его имени.

«Случаи мошенничества — не редкость. Если вам от моего имени приходят сомнительные сообщения, знайте, это фейковые аккаунты, не переходите по ссылкам и не сообщайте никаких данных», — написал Алексей Титовский в личном telegram-канале.

Он попросил доверять информации, опубликованной на официальных страницах. В остальных случаях, Титовский рекомендовал обращаться в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU рассказало, что мошенники стали прикрываться именами известных политиков, создавая фейковые аккаунты. Так, жителям ХМАО пишут сообщения от имени вице-губернатора Алексея Шипилова.