20 сентября 2023
19 сентября 2023

Мэр Салехарда предостерег от мошенников, работающих от его имени. Скрин

Мошенники рассылают сообщения от имени мэра Салехарда Титовского
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники начали писать сообщения, создавая лже-страницы от имени Алексея Титовского Фото:

В ЯНАО мошенники стали рассылать сообщения, создавая лже-страницы в социальных сетях от имени мэра Салехарда Алексея Титовского. Об этом мэр предупредил ямальцев и попросил игнорировать сомнительные сообщения от его имени.

«Случаи мошенничества — не редкость. Если вам от моего имени приходят сомнительные сообщения, знайте, это фейковые аккаунты, не переходите по ссылкам и не сообщайте никаких данных», — написал Алексей Титовский в личном telegram-канале.

Он попросил доверять информации, опубликованной на официальных страницах. В остальных случаях, Титовский рекомендовал обращаться в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU рассказало, что мошенники стали прикрываться именами известных политиков, создавая фейковые аккаунты. Так, жителям ХМАО пишут сообщения от имени вице-губернатора Алексея Шипилова.

Обращение Алексея Титовского к жителям ЯНАО
Обращение Алексея Титовского к жителям ЯНАО
Фото:

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В ЯНАО мошенники стали рассылать сообщения, создавая лже-страницы в социальных сетях от имени мэра Салехарда Алексея Титовского. Об этом мэр предупредил ямальцев и попросил игнорировать сомнительные сообщения от его имени. «Случаи мошенничества — не редкость. Если вам от моего имени приходят сомнительные сообщения, знайте, это фейковые аккаунты, не переходите по ссылкам и не сообщайте никаких данных», — написал Алексей Титовский в личном telegram-канале. Он попросил доверять информации, опубликованной на официальных страницах. В остальных случаях, Титовский рекомендовал обращаться в правоохранительные органы. Ранее URA.RU рассказало, что мошенники стали прикрываться именами известных политиков, создавая фейковые аккаунты. Так, жителям ХМАО пишут сообщения от имени вице-губернатора Алексея Шипилова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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