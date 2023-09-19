19 сентября 2023

Telegram-мошенники прикинулись первым вице-губернатором ХМАО Шипиловым. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой с активом регионального отделения ОНФ в Югре. Сургут, шипилов алексей
Telegram-мошенники прикинулись первым вице-губернатором ХМАО Шипиловым Фото:

Мошенники прикинулись первым вице-губернатором ХМАО Алексеем Шипиловым. Они создали копию его telegram-аккаунта и устроили спам-рассылку членам правительства. Об этом написал замгубернатора в личном telegram-канале.

«Внимание! Завелись мошенники, которые рассылают сообщения, представляясь мною. Это мошенники. С данного канала для правдоподобности добавили фотографию. Поэтому, если вы получите сообщения от „меня“ с этого адреса, не отвечайте. Добавьте в спам», — предупредил подписчиков политик.

На скриншотах, которые приложил Шипилов, показана его переписка с неким Алексеем Анатольевичем. Предположительно, одной из потенциальных жертв мошенников мог стать директор департамента образования Алексей Дренин. На момент публикации он не ответил на вопрос журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало об аналогичных случая с политиками ХМАО. Жертвами мошенников могли стать контакты спикеров гордум крупнейших муниципалитетов: Нижневартовска и Сургута.

Мошенники рассылают спам от имени первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова
Мошенники рассылают спам от имени первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова

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Мошенники прикинулись первым вице-губернатором ХМАО Алексеем Шипиловым. Они создали копию его telegram-аккаунта и устроили спам-рассылку членам правительства. Об этом написал замгубернатора в личном telegram-канале. «Внимание! Завелись мошенники, которые рассылают сообщения, представляясь мною. Это мошенники. С данного канала для правдоподобности добавили фотографию. Поэтому, если вы получите сообщения от „меня“ с этого адреса, не отвечайте. Добавьте в спам», — предупредил подписчиков политик. На скриншотах, которые приложил Шипилов, показана его переписка с неким Алексеем Анатольевичем. Предположительно, одной из потенциальных жертв мошенников мог стать директор департамента образования Алексей Дренин. На момент публикации он не ответил на вопрос журналиста агентства. Ранее URA.RU писало об аналогичных случая с политиками ХМАО. Жертвами мошенников могли стать контакты спикеров гордум крупнейших муниципалитетов: Нижневартовска и Сургута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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