Telegram-мошенники прикинулись первым вице-губернатором ХМАО Шипиловым Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мошенники прикинулись первым вице-губернатором ХМАО Алексеем Шипиловым. Они создали копию его telegram-аккаунта и устроили спам-рассылку членам правительства. Об этом написал замгубернатора в личном telegram-канале.

«Внимание! Завелись мошенники, которые рассылают сообщения, представляясь мною. Это мошенники. С данного канала для правдоподобности добавили фотографию. Поэтому, если вы получите сообщения от „меня“ с этого адреса, не отвечайте. Добавьте в спам», — предупредил подписчиков политик.

На скриншотах, которые приложил Шипилов, показана его переписка с неким Алексеем Анатольевичем. Предположительно, одной из потенциальных жертв мошенников мог стать директор департамента образования Алексей Дренин. На момент публикации он не ответил на вопрос журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало об аналогичных случая с политиками ХМАО. Жертвами мошенников могли стать контакты спикеров гордум крупнейших муниципалитетов: Нижневартовска и Сургута.