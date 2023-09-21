Армяне Нагорного Карабаха встретятся с Ильхамом Алиевым Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Делегация армян Нагорного Карабаха прибыла в Евлах (Азербайджан). Видео опубликовано в telegram-канале Armenian Life. Там состоится встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Делегация Республики Арцах (Нагорный Карабах- прим. URA.RU) прибыла в Евлах», — говорится в сообщении. Ожидается встреча с представителями Азербайджана.