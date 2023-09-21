Армяне Карабаха прибыли в Азербайджан на встречу с Алиевым. Видео

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Клипарт. Сток Сайт президента России, Алиев Ильхам
Армяне Нагорного Карабаха встретятся с Ильхамом Алиевым Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Делегация армян Нагорного Карабаха прибыла в Евлах (Азербайджан). Видео опубликовано в telegram-канале Armenian Life. Там состоится встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Делегация Республики Арцах (Нагорный Карабах- прим. URA.RU) прибыла в Евлах», — говорится в сообщении. Ожидается встреча с представителями Азербайджана.

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Делегация армян Нагорного Карабаха прибыла в Евлах (Азербайджан). Видео опубликовано в telegram-канале Armenian Life. Там состоится встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Делегация Республики Арцах (Нагорный Карабах- прим. URA.RU) прибыла в Евлах», — говорится в сообщении. Ожидается встреча с представителями Азербайджана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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