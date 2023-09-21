Пашинян не собирается уходить в отставку из-за Нагорного Карабаха

21 сентября 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян заявил, что не сдаст власть в Армении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не планирует уходить в отставку из-за капитуляции Нагорного Карабаха. Об этом он якобы сообщил в разговорах с приближенными, пишет армянское агентство Hraparak . «Он (Никол Пашинян — прим. URA.RU) сообщил команде, возможно, не прямым текстом, что ни в коем случае не сдаст власть, сохранит ее любой ценой», — говорится в сообщении Hraparak . Отмечается, что после данного высказывания силовики на площади Еревана перешли к более жестоким действиям в отношении протестующих. Нагорный Карабах 20 сентября сообщил о капитуляции перед Азербайджаном. В Ереване начались акции протеста против руководства Армении из-за данного решения, передает «Национальная служба новостей».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не планирует уходить в отставку из-за капитуляции Нагорного Карабаха. Об этом он якобы сообщил в разговорах с приближенными, пишет армянское агентство Hraparak. «Он (Никол Пашинян — прим. URA.RU) сообщил команде, возможно, не прямым текстом, что ни в коем случае не сдаст власть, сохранит ее любой ценой», — говорится в сообщении Hraparak. Отмечается, что после данного высказывания силовики на площади Еревана перешли к более жестоким действиям в отношении протестующих. Нагорный Карабах 20 сентября сообщил о капитуляции перед Азербайджаном. В Ереване начались акции протеста против руководства Армении из-за данного решения, передает «Национальная служба новостей».