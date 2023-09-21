Пашинян не собирается уходить в отставку из-за Нагорного Карабаха

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Никол Пашинян заявил, что не сдаст власть в Армении Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не планирует уходить в отставку из-за капитуляции Нагорного Карабаха. Об этом он якобы сообщил в разговорах с приближенными, пишет армянское агентство Hraparak.

«Он (Никол Пашинян — прим. URA.RU) сообщил команде, возможно, не прямым текстом, что ни в коем случае не сдаст власть, сохранит ее любой ценой», — говорится в сообщении Hraparak. Отмечается, что после данного высказывания силовики на площади Еревана перешли к более жестоким действиям в отношении протестующих.

Нагорный Карабах 20 сентября сообщил о капитуляции перед Азербайджаном. В Ереване начались акции протеста против руководства Армении из-за данного решения, передает «Национальная служба новостей».

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не планирует уходить в отставку из-за капитуляции Нагорного Карабаха. Об этом он якобы сообщил в разговорах с приближенными, пишет армянское агентство Hraparak. «Он (Никол Пашинян — прим. URA.RU) сообщил команде, возможно, не прямым текстом, что ни в коем случае не сдаст власть, сохранит ее любой ценой», — говорится в сообщении Hraparak. Отмечается, что после данного высказывания силовики на площади Еревана перешли к более жестоким действиям в отношении протестующих. Нагорный Карабах 20 сентября сообщил о капитуляции перед Азербайджаном. В Ереване начались акции протеста против руководства Армении из-за данного решения, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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