Власти утвердили подрядчика, который построит в Перми центр для одаренных детей

21 сентября 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Центр для одаренных детей «Сириус» должны построить в Перми в течение двух лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На сайте правительства Пермского края опубликован проект постановления о заключении концессионного соглашения на строительство в Перми Центра выявления и поддержки одаренных детей «Сириус». В документе сообщается, что краевые власти намерены заключить договор со структурой, контролируемой концессионной компанией «Просвещение». «Правительство Пермского края постановляет — заключить концессионное соглашение о финансировании, создании и эксплуатации объекта образования. Центр выявления и поддержки одаренных детей в городе Перми. Процедура заключения соглашения состоится без проведения конкурса с ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей», — сообщается в проекте постановления. Согласно проекту, центр должны построить на территории студенческого городка Пермского Политеха (ПНИПУ), на участке площадью в 3,5 гектара. Строительство должно занять не более двух лет и двух месяцев с момента заключения концессионного соглашения. Срок его действия составит семь лет. В состав Центра выявления и поддержки одаренных детей будут входить образовательный центр на 200 учебных мест, а также корпус для проживания преподавателей и учеников. В здании также оборудуют спортзал, учебные кабинеты, лаборатории, тренажерный зал и библиотеку. Подобная школа уже работает в Сочи, где для одаренных детей проводят занятия по различным направлениям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На сайте правительства Пермского края опубликован проект постановления о заключении концессионного соглашения на строительство в Перми Центра выявления и поддержки одаренных детей «Сириус». В документе сообщается, что краевые власти намерены заключить договор со структурой, контролируемой концессионной компанией «Просвещение». «Правительство Пермского края постановляет — заключить концессионное соглашение о финансировании, создании и эксплуатации объекта образования. Центр выявления и поддержки одаренных детей в городе Перми. Процедура заключения соглашения состоится без проведения конкурса с ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей», — сообщается в проекте постановления. Согласно проекту, центр должны построить на территории студенческого городка Пермского Политеха (ПНИПУ), на участке площадью в 3,5 гектара. Строительство должно занять не более двух лет и двух месяцев с момента заключения концессионного соглашения. Срок его действия составит семь лет. В состав Центра выявления и поддержки одаренных детей будут входить образовательный центр на 200 учебных мест, а также корпус для проживания преподавателей и учеников. В здании также оборудуют спортзал, учебные кабинеты, лаборатории, тренажерный зал и библиотеку. Подобная школа уже работает в Сочи, где для одаренных детей проводят занятия по различным направлениям.