20 сентября 2023

Власти утвердили подрядчика, который построит в Перми центр для одаренных детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка в заозерном. Курган, стройматериалы, строительный кран, стройка
Центр для одаренных детей «Сириус» должны построить в Перми в течение двух лет Фото:

На сайте правительства Пермского края опубликован проект постановления о заключении концессионного соглашения на строительство в Перми Центра выявления и поддержки одаренных детей «Сириус». В документе сообщается, что краевые власти намерены заключить договор со структурой, контролируемой концессионной компанией «Просвещение».

«Правительство Пермского края постановляет — заключить концессионное соглашение о финансировании, создании и эксплуатации объекта образования. Центр выявления и поддержки одаренных детей в городе Перми. Процедура заключения соглашения состоится без проведения конкурса с ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей», — сообщается в проекте постановления.

Согласно проекту, центр должны построить на территории студенческого городка Пермского Политеха (ПНИПУ), на участке площадью в 3,5 гектара. Строительство должно занять не более двух лет и двух месяцев с момента заключения концессионного соглашения. Срок его действия составит семь лет. В состав Центра выявления и поддержки одаренных детей будут входить образовательный центр на 200 учебных мест, а также корпус для проживания преподавателей и учеников. В здании также оборудуют спортзал, учебные кабинеты, лаборатории, тренажерный зал и библиотеку. Подобная школа уже работает в Сочи, где для одаренных детей проводят занятия по различным направлениям.

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На сайте правительства Пермского края опубликован проект постановления о заключении концессионного соглашения на строительство в Перми Центра выявления и поддержки одаренных детей «Сириус». В документе сообщается, что краевые власти намерены заключить договор со структурой, контролируемой концессионной компанией «Просвещение». «Правительство Пермского края постановляет — заключить концессионное соглашение о финансировании, создании и эксплуатации объекта образования. Центр выявления и поддержки одаренных детей в городе Перми. Процедура заключения соглашения состоится без проведения конкурса с ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей», — сообщается в проекте постановления. Согласно проекту, центр должны построить на территории студенческого городка Пермского Политеха (ПНИПУ), на участке площадью в 3,5 гектара. Строительство должно занять не более двух лет и двух месяцев с момента заключения концессионного соглашения. Срок его действия составит семь лет. В состав Центра выявления и поддержки одаренных детей будут входить образовательный центр на 200 учебных мест, а также корпус для проживания преподавателей и учеников. В здании также оборудуют спортзал, учебные кабинеты, лаборатории, тренажерный зал и библиотеку. Подобная школа уже работает в Сочи, где для одаренных детей проводят занятия по различным направлениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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