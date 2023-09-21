Власти РФ готовят Донбасс к вспышкам ковида и ОРВИ

Жителей новых регионов готовят к вспышкам ковида и ОРВИ

21 сентября 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Мишустин призвал обеспечить лекарственными препаратами жителей новых регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Правительство РФ заранее готовит Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области к возможным осенним вспышкам ковида и ОРВИ. Для этого в новых регионах контролируют снабжение аптек всеми необходимыми лекарствами. Такое мнение высказала URA.RU руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранения Гузель Улумбекова, комментируя встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой 21 сентября. В ходе встречи глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что огромное значение в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях имеет вопрос снабжения лекарствами аптек. «У жителей этих субъектов должна быть возможность купить качественные лекарства в аптеках. Иметь точно такой же доступ, как у жителей во всех точках страны», — указал премьер. Глава Росздравнадзора в ответ заверила, что служба ведет контроль количества аптек в новых регионах. «В Донецкой Народной Республике уже более тысячи аптек, в Луганской Народной Республике — более 800 аптек, в Запорожской области — порядка 300 и в Херсонской — порядка 100 аптек реально работают. Наша задача — чтобы там был полный ассортиментный перечень. Не менее 50 наименований жизненно важных лекарственных препаратов должны гарантированно быть в аптеке», — отметила Самойлова. По словам главы ведомства, Росздравнадзор контролирует цены препаратов во всех аптеках. «В прошлом году был резкий рост цен в аптечных организациях в новых субъектах. На сегодняшний день цены выровнялись, в некоторых субъектах даже упали ниже того уровня, который был в прошлом году», — дополнила она. Мишустин призвал продолжать держать вопрос с лекарствами на контроле. Последний раз Мишустин и Самойлова встречались в апреле 2022 года. Их встреча 21 сентябре этого года проходит на фоне роста в стране заболеваемости ковид. Число новых случаев заражения на неделе с 11 по 17 сентября увеличилось на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Власти РФ заранее готовит ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области к возможным вспышкам сезонных заболеваний, в том числе COVID-19 и ОРВИ, считает руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранения Гузель Улумбекова. «У нас каждый осенне-зимний период всегда всплеск гриппа и коронавируса. Будем вакцинироваться. Вакцинироваться будут и там, на новых территориях», — пояснила эксперт. Говоря о ситуации в целом, Улумбекова добавила, что правительство интегрирует Донбасс в российские стандарты оказания медицинской помощи. «Чем скорее новые российские регионы перейдут на те стандарты, которыми пользуются в других субъектах РФ и по лечению, и диагностике пациентов, тем лучше. Необходимо, чтобы медицинские организации соответствовали тому уровню, которые установлены приказом Минздрава России, чтобы обеспечение лекарствами было такое же. Та же подготовка кадров. Это все делается. Соответственно, еще финансовое обеспечение, чтобы они вошли в систему обязательного медицинского страхования, чтобы был соответствующий тариф», — подытожила Улумбекова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ заранее готовит Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области к возможным осенним вспышкам ковида и ОРВИ. Для этого в новых регионах контролируют снабжение аптек всеми необходимыми лекарствами. Такое мнение высказала URA.RU руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранения Гузель Улумбекова, комментируя встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой 21 сентября. В ходе встречи глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что огромное значение в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях имеет вопрос снабжения лекарствами аптек. «У жителей этих субъектов должна быть возможность купить качественные лекарства в аптеках. Иметь точно такой же доступ, как у жителей во всех точках страны», — указал премьер. Глава Росздравнадзора в ответ заверила, что служба ведет контроль количества аптек в новых регионах. «В Донецкой Народной Республике уже более тысячи аптек, в Луганской Народной Республике — более 800 аптек, в Запорожской области — порядка 300 и в Херсонской — порядка 100 аптек реально работают. Наша задача — чтобы там был полный ассортиментный перечень. Не менее 50 наименований жизненно важных лекарственных препаратов должны гарантированно быть в аптеке», — отметила Самойлова. По словам главы ведомства, Росздравнадзор контролирует цены препаратов во всех аптеках. «В прошлом году был резкий рост цен в аптечных организациях в новых субъектах. На сегодняшний день цены выровнялись, в некоторых субъектах даже упали ниже того уровня, который был в прошлом году», — дополнила она. Мишустин призвал продолжать держать вопрос с лекарствами на контроле. Последний раз Мишустин и Самойлова встречались в апреле 2022 года. Их встреча 21 сентябре этого года проходит на фоне роста в стране заболеваемости ковид. Число новых случаев заражения на неделе с 11 по 17 сентября увеличилось на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Власти РФ заранее готовит ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области к возможным вспышкам сезонных заболеваний, в том числе COVID-19 и ОРВИ, считает руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранения Гузель Улумбекова. «У нас каждый осенне-зимний период всегда всплеск гриппа и коронавируса. Будем вакцинироваться. Вакцинироваться будут и там, на новых территориях», — пояснила эксперт. Говоря о ситуации в целом, Улумбекова добавила, что правительство интегрирует Донбасс в российские стандарты оказания медицинской помощи. «Чем скорее новые российские регионы перейдут на те стандарты, которыми пользуются в других субъектах РФ и по лечению, и диагностике пациентов, тем лучше. Необходимо, чтобы медицинские организации соответствовали тому уровню, которые установлены приказом Минздрава России, чтобы обеспечение лекарствами было такое же. Та же подготовка кадров. Это все делается. Соответственно, еще финансовое обеспечение, чтобы они вошли в систему обязательного медицинского страхования, чтобы был соответствующий тариф», — подытожила Улумбекова.