Аварийные здания снесут в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с начала 2023 года расселили девять аварийных зданий. На данный момент полностью переселили жителей дома №18 по улице Кронштадской в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Челябинске завершено расселение аварийного дома №18 по улице Кронштадской. Дом в Ленинском районе стал девятым из числа расселенных в 2023 году», — сообщили в пресс-службе мэрии.

С начала 2023 года расселены дома по адресам Ереванская, 15, Пост 2098 километр, 9, Трубников, 51, Электровозная 1-я, 36/38, Сталеваров, 86а, Челябинская, 14, переулок Канатный, 3, Толстового, 1. На данный момент организованы мероприятия по сносу данных объектов.