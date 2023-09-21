В Челябинске расселили девять аварийных домов. Фото

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Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, аварийный дом, недвижимость, здание, руины, реновация, разруха, дом, жилье
Аварийные здания снесут в ближайшее время Фото:

В Челябинске с начала 2023 года расселили девять аварийных зданий. На данный момент полностью переселили жителей дома №18 по улице Кронштадской в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Челябинске завершено расселение аварийного дома №18 по улице Кронштадской. Дом в Ленинском районе стал девятым из числа расселенных в 2023 году», — сообщили в пресс-службе мэрии.

С начала 2023 года расселены дома по адресам Ереванская, 15, Пост 2098 километр, 9, Трубников, 51, Электровозная 1-я, 36/38, Сталеваров, 86а, Челябинская, 14, переулок Канатный, 3, Толстового, 1. На данный момент организованы мероприятия по сносу данных объектов.

На данный момент полностью переселили жителей дома №18 по улице Кронштадской в Ленинском районе
На данный момент полностью переселили жителей дома №18 по улице Кронштадской в Ленинском районе
Фото:

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В Челябинске с начала 2023 года расселили девять аварийных зданий. На данный момент полностью переселили жителей дома №18 по улице Кронштадской в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Челябинске завершено расселение аварийного дома №18 по улице Кронштадской. Дом в Ленинском районе стал девятым из числа расселенных в 2023 году», — сообщили в пресс-службе мэрии. С начала 2023 года расселены дома по адресам Ереванская, 15, Пост 2098 километр, 9, Трубников, 51, Электровозная 1-я, 36/38, Сталеваров, 86а, Челябинская, 14, переулок Канатный, 3, Толстового, 1. На данный момент организованы мероприятия по сносу данных объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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