Азербайджан объяснил армянам Карабаха, как они будут жить дальше

Азербайджан передал армян Нагорного Карабаха план по их реинтеграции. Об этом сообщили в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ранее там отмечали, что дальнейшая судьба армян в Нагорном Карабахе — дело Баку.
«Азербайджанская сторона передала армянам Карабаха план по их реинтеграции», — говорится в сообщении администрации азербайджанского президента, передает ТАСС. Там также отметили, что делегации сторон договорились о новой встрече.
На прошедшей встрече обсуждалось также восстановление инфраструктуры Карабаха. Он подвергся разрушениям в результате «военной операции» Азербайджана, длившейся сутки. Остановить конфликт помогли и российские миротворцы, выполняющие задачи в регионе.
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