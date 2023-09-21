Азербайджан объяснил армянам Карабаха, как они будут жить дальше

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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, частный дом, частный сектор, последствия обстрела
Баку представило армянам Карабаха план по их реинтеграции Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан передал армян Нагорного Карабаха план по их реинтеграции. Об этом сообщили в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ранее там отмечали, что дальнейшая судьба армян в Нагорном Карабахе — дело Баку.

«Азербайджанская сторона передала армянам Карабаха план по их реинтеграции», — говорится в сообщении администрации азербайджанского президента, передает ТАСС. Там также отметили, что делегации сторон договорились о новой встрече.

На прошедшей встрече обсуждалось также восстановление инфраструктуры Карабаха. Он подвергся разрушениям в результате «военной операции» Азербайджана, длившейся сутки. Остановить конфликт помогли и российские миротворцы, выполняющие задачи в регионе.

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Азербайджан передал армян Нагорного Карабаха план по их реинтеграции. Об этом сообщили в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ранее там отмечали, что дальнейшая судьба армян в Нагорном Карабахе — дело Баку. «Азербайджанская сторона передала армянам Карабаха план по их реинтеграции», — говорится в сообщении администрации азербайджанского президента, передает ТАСС. Там также отметили, что делегации сторон договорились о новой встрече. На прошедшей встрече обсуждалось также восстановление инфраструктуры Карабаха. Он подвергся разрушениям в результате «военной операции» Азербайджана, длившейся сутки. Остановить конфликт помогли и российские миротворцы, выполняющие задачи в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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