Азербайджан объяснил армянам Карабаха, как они будут жить дальше 21 сентября 2023 в 17:15 Размер текста - 17 + Баку представило армянам Карабаха план по их реинтеграции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан передал армян Нагорного Карабаха план по их реинтеграции. Об этом сообщили в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ранее там отмечали, что дальнейшая судьба армян в Нагорном Карабахе — дело Баку. «Азербайджанская сторона передала армянам Карабаха план по их реинтеграции», — говорится в сообщении администрации азербайджанского президента, передает ТАСС. Там также отметили, что делегации сторон договорились о новой встрече. На прошедшей встрече обсуждалось также восстановление инфраструктуры Карабаха. Он подвергся разрушениям в результате «военной операции» Азербайджана, длившейся сутки. Остановить конфликт помогли и российские миротворцы, выполняющие задачи в регионе. Азербайджан передал армян Нагорного Карабаха план по их реинтеграции. Об этом сообщили в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ранее там отмечали, что дальнейшая судьба армян в Нагорном Карабахе — дело Баку. «Азербайджанская сторона передала армянам Карабаха план по их реинтеграции», — говорится в сообщении администрации азербайджанского президента, передает ТАСС. Там также отметили, что делегации сторон договорились о новой встрече. На прошедшей встрече обсуждалось также восстановление инфраструктуры Карабаха. Он подвергся разрушениям в результате «военной операции» Азербайджана, длившейся сутки. Остановить конфликт помогли и российские миротворцы, выполняющие задачи в регионе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям