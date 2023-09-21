Власти Тобольска отчитались о завершении важных сезонных работ

Администрация Тобольска отчиталась о завершении всех подготовительных работ перед началом нового отопительного сезона. Эта информация размещена в telegram-канале тобольской мэрии.
»«Тобольск готов к отопительному сезону. На сегодняшний день объекты социальной сферы подключаются к отоплению по мере подачи заявок от учреждений. Что касается многоквартирных домов, то по ним решение еще не принято», — говорится в сообщении.
Начало отопительного сезона в квартирах стартует определенных погодных условиях. По нормативам 5 суток среднесуточная температура должна быть не выше 8 градусов. Для того, чтобы в момент пуска теплоносителя не возникло проблем, был проведен комплекс ремонтных, восстановительных и исследовательских работ на внутридомовых сетях и магистралях подачи тепла. Все работы проводили как в Тобольске, так и во всех поселках района, сообщает администрация города.
Ранее URA.RU рассказало, что тема запуска отопления вызвала неоднозначную среди тюменцев. Среди них нашлись такие, кому сейчас жарко и без теплых батарей.
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