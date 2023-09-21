Власти Тобольска отчитались о завершении важных сезонных работ

Администрация Тобольска заявила о готовности города к отопительному сезону
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения отопления. Курган, батарея, отопление, холод, отключение отопления, теплые носки
Тобольские коммунальные структуры провели все необходимые ремонты и проверки перед пуском тепла Фото:

Администрация Тобольска отчиталась о завершении всех подготовительных работ перед началом нового отопительного сезона. Эта информация размещена в telegram-канале тобольской мэрии.

»«Тобольск готов к отопительному сезону. На сегодняшний день объекты социальной сферы подключаются к отоплению по мере подачи заявок от учреждений. Что касается многоквартирных домов, то по ним решение еще не принято», — говорится в сообщении.

Начало отопительного сезона в квартирах стартует определенных погодных условиях. По нормативам 5 суток среднесуточная температура должна быть не выше 8 градусов. Для того, чтобы в момент пуска теплоносителя не возникло проблем, был проведен комплекс ремонтных, восстановительных и исследовательских работ на внутридомовых сетях и магистралях подачи тепла. Все работы проводили как в Тобольске, так и во всех поселках района, сообщает администрация города.

Ранее URA.RU рассказало, что тема запуска отопления вызвала неоднозначную среди тюменцев. Среди них нашлись такие, кому сейчас жарко и без теплых батарей.

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Администрация Тобольска отчиталась о завершении всех подготовительных работ перед началом нового отопительного сезона. Эта информация размещена в telegram-канале тобольской мэрии. »«Тобольск готов к отопительному сезону. На сегодняшний день объекты социальной сферы подключаются к отоплению по мере подачи заявок от учреждений. Что касается многоквартирных домов, то по ним решение еще не принято», — говорится в сообщении. Начало отопительного сезона в квартирах стартует определенных погодных условиях. По нормативам 5 суток среднесуточная температура должна быть не выше 8 градусов. Для того, чтобы в момент пуска теплоносителя не возникло проблем, был проведен комплекс ремонтных, восстановительных и исследовательских работ на внутридомовых сетях и магистралях подачи тепла. Все работы проводили как в Тобольске, так и во всех поселках района, сообщает администрация города. Ранее URA.RU рассказало, что тема запуска отопления вызвала неоднозначную среди тюменцев. Среди них нашлись такие, кому сейчас жарко и без теплых батарей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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