Власти Тобольска отчитались о завершении важных сезонных работ

Администрация Тобольска заявила о готовности города к отопительному сезону

21 сентября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Тобольские коммунальные структуры провели все необходимые ремонты и проверки перед пуском тепла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Тобольска отчиталась о завершении всех подготовительных работ перед началом нового отопительного сезона. Эта информация размещена в telegram-канале тобольской мэрии. »«Тобольск готов к отопительному сезону. На сегодняшний день объекты социальной сферы подключаются к отоплению по мере подачи заявок от учреждений. Что касается многоквартирных домов, то по ним решение еще не принято», — говорится в сообщении. Начало отопительного сезона в квартирах стартует определенных погодных условиях. По нормативам 5 суток среднесуточная температура должна быть не выше 8 градусов. Для того, чтобы в момент пуска теплоносителя не возникло проблем, был проведен комплекс ремонтных, восстановительных и исследовательских работ на внутридомовых сетях и магистралях подачи тепла. Все работы проводили как в Тобольске, так и во всех поселках района, сообщает администрация города. Ранее URA.RU рассказало, что тема запуска отопления вызвала неоднозначную среди тюменцев. Среди них нашлись такие, кому сейчас жарко и без теплых батарей.

Администрация Тобольска отчиталась о завершении всех подготовительных работ перед началом нового отопительного сезона. Эта информация размещена в telegram-канале тобольской мэрии. »«Тобольск готов к отопительному сезону. На сегодняшний день объекты социальной сферы подключаются к отоплению по мере подачи заявок от учреждений. Что касается многоквартирных домов, то по ним решение еще не принято», — говорится в сообщении. Начало отопительного сезона в квартирах стартует определенных погодных условиях. По нормативам 5 суток среднесуточная температура должна быть не выше 8 градусов. Для того, чтобы в момент пуска теплоносителя не возникло проблем, был проведен комплекс ремонтных, восстановительных и исследовательских работ на внутридомовых сетях и магистралях подачи тепла. Все работы проводили как в Тобольске, так и во всех поселках района, сообщает администрация города. Ранее URA.RU рассказало, что тема запуска отопления вызвала неоднозначную среди тюменцев. Среди них нашлись такие, кому сейчас жарко и без теплых батарей.