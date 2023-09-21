21 сентября 2023
20 сентября 2023

В ЯНАО будут судить рецидивиста, подозреваемого в десятке преступлений

Жителя Ноябрьска будут судить за кражи, грабеж и убийство
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
Жителя Ноябрьска будут судить по трем статьям Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) будут судить мужчину за многочисленные кражи, грабеж и убийство, совершенные им в течение лета. Ранее он уже имел не одну судимость, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета СК РФ.

«Мужчина обвиняется в совершении преступлений по статьям „Убийство“, „Мелкое хищение чужого имущества“ — по девяти эпизодам, „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“. 17 июля 2023 года в вечернее время во дворе жилого дома обвиняемый из личной неприязни нанес множественные ножевые удары своему знакомому, потерпевший скончался на месте преступления», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

В мае—июне обвиняемый совершил девять краж в одном из магазинов Ноябрьска, где брал продукты питания и алкоголь. Однажды он был замечен продавцом, но сумел скрыться. В июле он отдыхал на озере, повздорил с другим отдыхающим и избил его палкой. Эпопея завершилась 17 июля, когда он убил своего знакомого, нанеся тому несколько ножевых ударов.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан абсолютно вменяемым и полностью отвечающим за свои поступки. Дело мужчины с собранными доказательствами по более чем десяти эпизодам направлено в суд.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) будут судить мужчину за многочисленные кражи, грабеж и убийство, совершенные им в течение лета. Ранее он уже имел не одну судимость, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета СК РФ. «Мужчина обвиняется в совершении преступлений по статьям „Убийство“, „Мелкое хищение чужого имущества“ — по девяти эпизодам, „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“. 17 июля 2023 года в вечернее время во дворе жилого дома обвиняемый из личной неприязни нанес множественные ножевые удары своему знакомому, потерпевший скончался на месте преступления», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. В мае—июне обвиняемый совершил девять краж в одном из магазинов Ноябрьска, где брал продукты питания и алкоголь. Однажды он был замечен продавцом, но сумел скрыться. В июле он отдыхал на озере, повздорил с другим отдыхающим и избил его палкой. Эпопея завершилась 17 июля, когда он убил своего знакомого, нанеся тому несколько ножевых ударов. По результатам психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан абсолютно вменяемым и полностью отвечающим за свои поступки. Дело мужчины с собранными доказательствами по более чем десяти эпизодам направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...