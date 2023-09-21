В России дефицит айтишников превышает миллион человек

В России нехватка IT-специалистов составляет более миллиона человек. Об этом заявил глава «Сбербанка» Герман Греф на заседании президиума госсовета РФ по вопросу «О развитии рынка труда в России».
«На сегодняшний день дефицит специалистов в области IT оценивается в цифру более миллиона человек», — Сказал Герман Греф. Его слова приводит РИА Новости.
В России еще с 2022 года пытаются удержать IT-специалистов, предоставляя им льготную ипотеку или отсрочку от военной службы. Недавно стало известно, что кабмин смягчил условия для ипотечных займов, отменив требования к уровню минимальной зарплаты для сотрудников IT-сферы, пишет «Национальная служба новостей».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.