В России дефицит айтишников превышает миллион человек 21 сентября 2023 в 19:18 Размер текста - 17 + В РФ наблюдается сильная нехватка IT-специалистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России нехватка IT-специалистов составляет более миллиона человек. Об этом заявил глава «Сбербанка» Герман Греф на заседании президиума госсовета РФ по вопросу «О развитии рынка труда в России». «На сегодняшний день дефицит специалистов в области IT оценивается в цифру более миллиона человек», — Сказал Герман Греф. Его слова приводит РИА Новости. В России еще с 2022 года пытаются удержать IT-специалистов, предоставляя им льготную ипотеку или отсрочку от военной службы. Недавно стало известно, что кабмин смягчил условия для ипотечных займов, отменив требования к уровню минимальной зарплаты для сотрудников IT-сферы, пишет «Национальная служба новостей». В России нехватка IT-специалистов составляет более миллиона человек. Об этом заявил глава «Сбербанка» Герман Греф на заседании президиума госсовета РФ по вопросу «О развитии рынка труда в России». «На сегодняшний день дефицит специалистов в области IT оценивается в цифру более миллиона человек», — Сказал Герман Греф. Его слова приводит РИА Новости. В России еще с 2022 года пытаются удержать IT-специалистов, предоставляя им льготную ипотеку или отсрочку от военной службы. Недавно стало известно, что кабмин смягчил условия для ипотечных займов, отменив требования к уровню минимальной зарплаты для сотрудников IT-сферы, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям