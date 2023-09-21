Военный эксперт Насонов: оружие США не имеет преимущества в зоне СВО

22 сентября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Вооружение США не показывает превосходства над российской техникой Фото: U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная военная операция на Украине показала, что американское вооружение не имеет явных преимуществ над российскими образцами техники. Об этом URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. «С начала проведения специальной военной операции, особенно со второй фазы, когда большая часть советского, российского и небольшая часть украинского вооружения и снаряжения была уничтожена. С момента введения и использования в виде суперпреимущественных образцов вооружения США было обнаружено, что никакого преимущества они ни по толщине брони, скороходности, маневренности, дальности, высоте, калибру, ни по каким характеристикам не являются лучшим. Есть небольшие преимущества в РЭБ и разведывательных комплексах контрбатарейной борьбы, но это все», — сказал Роман Насонов. Военный эксперт отметил, что все прошлые успехи американского оружия формировались в более тепличных условиях. «С начала проведения операции в Сирии, оккупационных действий в Афганистане, США различными рекламными действиями пыталась обозначить свое доминирование в военно-промышленных технологических решениях, говорящих о том, что их вооружение является лучшим», — заключил он. Ранее помощник шефа Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила, что период превосходства США в сфере военных технологий закончился. Она добавила, что теперь Вашингтону придется учится у других стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Специальная военная операция на Украине показала, что американское вооружение не имеет явных преимуществ над российскими образцами техники. Об этом URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. «С начала проведения специальной военной операции, особенно со второй фазы, когда большая часть советского, российского и небольшая часть украинского вооружения и снаряжения была уничтожена. С момента введения и использования в виде суперпреимущественных образцов вооружения США было обнаружено, что никакого преимущества они ни по толщине брони, скороходности, маневренности, дальности, высоте, калибру, ни по каким характеристикам не являются лучшим. Есть небольшие преимущества в РЭБ и разведывательных комплексах контрбатарейной борьбы, но это все», — сказал Роман Насонов. Военный эксперт отметил, что все прошлые успехи американского оружия формировались в более тепличных условиях. «С начала проведения операции в Сирии, оккупационных действий в Афганистане, США различными рекламными действиями пыталась обозначить свое доминирование в военно-промышленных технологических решениях, говорящих о том, что их вооружение является лучшим», — заключил он. Ранее помощник шефа Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила, что период превосходства США в сфере военных технологий закончился. Она добавила, что теперь Вашингтону придется учится у других стран.