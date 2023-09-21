Пашинян пообещал жестко разбираться с протестами в Ереване

21 сентября 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян намерен жестко пресекать беспорядки в Ереване Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Правительство Армении намерено принимать жесткие меры из-за митингов в Ереване, связанных с конфликтом в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. «Там [на протестах в Ереване] действуют какие-то группы, которые <…> связаны с высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха. Они хотят, чтобы правительство пролило кровь на улицах Еревана. Но этого не произойдет, мы будем действовать жестко, но в рамках закона», — сказал Никол Пашинян во время прямого эфира у себя в соцсетях. После начала военной операции в Карабахе 19 сентября, в Армении начались массовые беспорядки. Граждане обвиняют Пашиняна в развязывании конфликта и требуют его отставки, передает RT.

Правительство Армении намерено принимать жесткие меры из-за митингов в Ереване, связанных с конфликтом в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. «Там [на протестах в Ереване] действуют какие-то группы, которые <…> связаны с высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха. Они хотят, чтобы правительство пролило кровь на улицах Еревана. Но этого не произойдет, мы будем действовать жестко, но в рамках закона», — сказал Никол Пашинян во время прямого эфира у себя в соцсетях. После начала военной операции в Карабахе 19 сентября, в Армении начались массовые беспорядки. Граждане обвиняют Пашиняна в развязывании конфликта и требуют его отставки, передает RT.