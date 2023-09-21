Пашинян пообещал жестко разбираться с протестами в Ереване

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Михаил Мишустин на заседании ЕАЭС. Чолпон-Ата, пашинян никол
Никол Пашинян намерен жестко пресекать беспорядки в Ереване Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Правительство Армении намерено принимать жесткие меры из-за митингов в Ереване, связанных с конфликтом в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Там [на протестах в Ереване] действуют какие-то группы, которые <…> связаны с высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха. Они хотят, чтобы правительство пролило кровь на улицах Еревана. Но этого не произойдет, мы будем действовать жестко, но в рамках закона», — сказал Никол Пашинян во время прямого эфира у себя в соцсетях.

После начала военной операции в Карабахе 19 сентября, в Армении начались массовые беспорядки. Граждане обвиняют Пашиняна в развязывании конфликта и требуют его отставки, передает RT.

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Правительство Армении намерено принимать жесткие меры из-за митингов в Ереване, связанных с конфликтом в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. «Там [на протестах в Ереване] действуют какие-то группы, которые <…> связаны с высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха. Они хотят, чтобы правительство пролило кровь на улицах Еревана. Но этого не произойдет, мы будем действовать жестко, но в рамках закона», — сказал Никол Пашинян во время прямого эфира у себя в соцсетях. После начала военной операции в Карабахе 19 сентября, в Армении начались массовые беспорядки. Граждане обвиняют Пашиняна в развязывании конфликта и требуют его отставки, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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