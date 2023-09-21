Shot: в Воронеже у военного городка упал беспилотник

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Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, stock, дрон
Обломки БПЛА упали в безлюдной местности Фото:

Под Воронежем возле военного городка сбили беспилотник. Об этом сообщил telegram-канал Shot, отметив, что пострадавших нет.

«Беспилотник сбит под Воронежем», — сообщил telegram-канал. Как отметили авторы поста, ссылаясь на свои данные, летательный аппарат упал недалеко от военного городка.

Однако обломки летательного аппарата упали в безлюдной местности, пострадавших нет. На месте сейчас работают экстренные службы. URA.RU направило в Минобороны РФ запрос с целью подтвердить информацию. На данный момент ответ не поступил.

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Под Воронежем возле военного городка сбили беспилотник. Об этом сообщил telegram-канал Shot, отметив, что пострадавших нет. «Беспилотник сбит под Воронежем», — сообщил telegram-канал. Как отметили авторы поста, ссылаясь на свои данные, летательный аппарат упал недалеко от военного городка. Однако обломки летательного аппарата упали в безлюдной местности, пострадавших нет. На месте сейчас работают экстренные службы. URA.RU направило в Минобороны РФ запрос с целью подтвердить информацию. На данный момент ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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