Shot: в Воронеже у военного городка упал беспилотник

Обломки БПЛА упали в безлюдной местности
Под Воронежем возле военного городка сбили беспилотник. Об этом сообщил telegram-канал Shot, отметив, что пострадавших нет.
«Беспилотник сбит под Воронежем», — сообщил telegram-канал. Как отметили авторы поста, ссылаясь на свои данные, летательный аппарат упал недалеко от военного городка.
Однако обломки летательного аппарата упали в безлюдной местности, пострадавших нет. На месте сейчас работают экстренные службы. URA.RU направило в Минобороны РФ запрос с целью подтвердить информацию. На данный момент ответ не поступил.
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