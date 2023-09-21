Shot: в Воронеже у военного городка упал беспилотник

21 сентября 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Обломки БПЛА упали в безлюдной местности Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin Под Воронежем возле военного городка сбили беспилотник. Об этом сообщил telegram-канал Shot, отметив, что пострадавших нет. «Беспилотник сбит под Воронежем», — сообщил telegram-канал. Как отметили авторы поста, ссылаясь на свои данные, летательный аппарат упал недалеко от военного городка. Однако обломки летательного аппарата упали в безлюдной местности, пострадавших нет. На месте сейчас работают экстренные службы. URA.RU направило в Минобороны РФ запрос с целью подтвердить информацию. На данный момент ответ не поступил.

Под Воронежем возле военного городка сбили беспилотник. Об этом сообщил telegram-канал Shot, отметив, что пострадавших нет. «Беспилотник сбит под Воронежем», — сообщил telegram-канал. Как отметили авторы поста, ссылаясь на свои данные, летательный аппарат упал недалеко от военного городка. Однако обломки летательного аппарата упали в безлюдной местности, пострадавших нет. На месте сейчас работают экстренные службы. URA.RU направило в Минобороны РФ запрос с целью подтвердить информацию. На данный момент ответ не поступил.