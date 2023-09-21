В ХМАО упала преступность после отмены особых льгот для мигрантов

Данные были озвучены на общем собрании силовых ведомств Фото: Софья Сандурская © URA.RU

За 2023 год в ХМАО сократилось количество правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, за 2023 год в отношении мигрантов составлено 5 тысяч протоколов за работу без патентов. Это на 20% меньше, чем в 2022 году. «Причиной подобной ситуации является отмена, действовавши в 2021 году преференций для иностранных граждан, позволявших осуществлять трудовую деятельность без разрешительных документов на период действия коронавирусной инфекции. После снятия таких ограничений в минувшем году, сотрудниками полиции при оформлении документов выявлены многочисленные факты нарушений сроков обращения за выдачей патентов», — сообщили в ведомстве.

Также в прокуратуре отметили, что количество криминальных деяний практически не изменилось. За 7 месяцев 2023 года зафиксировано 334 факта. В 2022 году — 333. «В суд для рассмотрения по существу направлено, в указанный период, 110 уголовных дел данной категории. За семь месяцев 2022 года — 114, что на 3,5% больше», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики ХМАО отчитались о борьбе с преступностью мигрантов. Правоохранители пресекли более пяти тысяч административных нарушений и трехсот преступлений, совершенных мигрантами в 2023 году.