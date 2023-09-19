Силовики ХМАО отчитались о борьбе с преступностью мигрантов

В ХМАО силовики пресекли более пяти тысяч административных нарушений и трехсот преступлений, совершенных мигрантами в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«В текущем году пресечено более 300 преступлений и 5000 административных правонарушений данной категории. В суд направлено для рассмотрения по существу более 100 уголовных дел. Вместе с тем отмечено, что на результативность борьбы с криминальными проявлениями в сфере миграции сказываются упущения при проведении проверочных мероприятий, производстве оперативно-розыскной деятельности и расследовании уголовных дел», — сообщили в ведомстве.
Также в ведомстве отметили, что нарушение закона в миграционной сфере являются угрозой национальной безопасности, и потребовали от силовиков усилить работу в раскрытии преступлений в этой сфере. «По результатам координационного совещания его участники приняли ряд решений, направленных на повышение эффективности работы правоохранительных органов по противодействию преступлениям в сфере миграции», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР Александр Бастрыкин встал на защиту жителей ХМАО, которые пожаловались на пьяных мигрантов. Председатель Следственного комитета России поручил окружному управлению СКР начать проверку из-за жалоб жителей Нижневартовска на пьяных мигрантов.
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