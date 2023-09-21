Оппозиция Армении грозится парализовать Ереван

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Виды Еревана. Армения, Ереван, армения, ереван
Оппозиция Армении намерена заблокировать улицы в Ереване Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении оппозиция начнет круглосуточные акции неповиновения с 22 сентября с целью сместить правительство премьер-министра страны Никола Пашиняна. Оппозиционер Вазген Манукян призвал граждан парализовать Ереван и не допустить заседание кабинета министров.

Оппозиционер заявил о начале акций неповиновения с 22 сентября и призвал жителей Еревана собраться перед зданием правительства Армении, чтобы сорвать заседание кабмина. Также он пригрозил властям параличом столицы и блокировкой улиц. «Завтра должно пройти заседание правительства. В 10:00 (9:00 мск) мы должны окружить здание, чтобы не допустить проведения заседания», — сказал Вазген Манукян в ходе митинга, передает «Sputnik Армения».

Беспорядки в Ереване начались после того, как Азербайджан объявил о начале военной операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. После этого граждане начали обвинять Пашиняна в развязывании вооруженного конфликта и требовать его отставки. Спустя время армянский премьер заявил, что власти Армении будут принимать жесткие меры для предотвращения митингов, пишет RT.

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В Армении оппозиция начнет круглосуточные акции неповиновения с 22 сентября с целью сместить правительство премьер-министра страны Никола Пашиняна. Оппозиционер Вазген Манукян призвал граждан парализовать Ереван и не допустить заседание кабинета министров. Оппозиционер заявил о начале акций неповиновения с 22 сентября и призвал жителей Еревана собраться перед зданием правительства Армении, чтобы сорвать заседание кабмина. Также он пригрозил властям параличом столицы и блокировкой улиц. «Завтра должно пройти заседание правительства. В 10:00 (9:00 мск) мы должны окружить здание, чтобы не допустить проведения заседания», — сказал Вазген Манукян в ходе митинга, передает «Sputnik Армения». Беспорядки в Ереване начались после того, как Азербайджан объявил о начале военной операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. После этого граждане начали обвинять Пашиняна в развязывании вооруженного конфликта и требовать его отставки. Спустя время армянский премьер заявил, что власти Армении будут принимать жесткие меры для предотвращения митингов, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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