Оппозиция Армении грозится парализовать Ереван

21 сентября 2023 в 21:22 Размер текста - 17 +

Оппозиция Армении намерена заблокировать улицы в Ереване Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе В Армении оппозиция начнет круглосуточные акции неповиновения с 22 сентября с целью сместить правительство премьер-министра страны Никола Пашиняна. Оппозиционер Вазген Манукян призвал граждан парализовать Ереван и не допустить заседание кабинета министров. Оппозиционер заявил о начале акций неповиновения с 22 сентября и призвал жителей Еревана собраться перед зданием правительства Армении, чтобы сорвать заседание кабмина. Также он пригрозил властям параличом столицы и блокировкой улиц. «Завтра должно пройти заседание правительства. В 10:00 (9:00 мск) мы должны окружить здание, чтобы не допустить проведения заседания», — сказал Вазген Манукян в ходе митинга, передает «Sputnik Армения». Беспорядки в Ереване начались после того, как Азербайджан объявил о начале военной операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. После этого граждане начали обвинять Пашиняна в развязывании вооруженного конфликта и требовать его отставки. Спустя время армянский премьер заявил, что власти Армении будут принимать жесткие меры для предотвращения митингов, пишет RT.

В Армении оппозиция начнет круглосуточные акции неповиновения с 22 сентября с целью сместить правительство премьер-министра страны Никола Пашиняна. Оппозиционер Вазген Манукян призвал граждан парализовать Ереван и не допустить заседание кабинета министров. Оппозиционер заявил о начале акций неповиновения с 22 сентября и призвал жителей Еревана собраться перед зданием правительства Армении, чтобы сорвать заседание кабмина. Также он пригрозил властям параличом столицы и блокировкой улиц. «Завтра должно пройти заседание правительства. В 10:00 (9:00 мск) мы должны окружить здание, чтобы не допустить проведения заседания», — сказал Вазген Манукян в ходе митинга, передает «Sputnik Армения». Беспорядки в Ереване начались после того, как Азербайджан объявил о начале военной операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. После этого граждане начали обвинять Пашиняна в развязывании вооруженного конфликта и требовать его отставки. Спустя время армянский премьер заявил, что власти Армении будут принимать жесткие меры для предотвращения митингов, пишет RT.